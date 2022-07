কেমন দেখতে বৃহস্পতি! নাসার টেলিস্কোপে ধরা পড়া ছবি দেখে অবাক বিশ্ব – News18 Bangla

#নয়াদিল্লি: সম্প্রতি নক্ষত্র মণ্ডলের ছবি কার্যত অবাক করে দিয়েছিল বিশ্বকে। মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসার যুগান্তকারী জেনস ওয়েব টেলিস্কোপে এ বার ধরা পড়ল বৃহস্পতি গ্রহের ছবি। যে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের মাধ্যমে তোলা নক্ষত্র মণ্ডলের ছবি বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তুলেছিল, সেখানেই ধরা পড়ল বৃহস্পতির ছবি। সম্প্রতি ট্যুইটারে নাসার পক্ষ থেকে এই বৃহস্পতি গ্রহের ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, নাসা এখন জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের মাধ্যমে আমাদের সৌরজগতের বিভিন্ন উপাদানের ছবি সংগ্রহ শুরু করেছে। সেই পরীক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবেই নাসা বৃহস্পতি গ্রহের ছবি তুলেছিল। সেটিই প্রকাশ করা হয়েছে ট্যুইটারে।

এমন রহস্যজনক ছবি অবাক করেছে সকলকেই। যেন এক জাদু গোলক এই গ্রহটি। মনে হচ্ছে কেউ উজ্জ্বল হলুদ ও কালচে লাল রঙ লেপে দিয়েছে এই গ্রহের গায়ে। এই ছবিটি কখন তোলা হয়েছিল? বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ যখন পরীক্ষা করা হচ্ছিল, তখন নাসার ইঞ্জিনিয়ররা এই টেলিস্কোপের মাধ্যমে ছবি তুলেছিলেন। অনেক ম্রিয়মান অবজেক্ট বা বস্তুর ছবি তুলতে এই টেলিস্কোপ সক্ষম। তেমনই এর মাধ্যমে তোলা সম্ভব অনেক গতিশীল বস্তুর ছবিও। এই টেলিস্কোপের মধ্যে যে গাইডিং সেন্সর রয়েছে, সেটি অতি সহজে একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে বিভিন্ন গতিশীল বস্তুকে ক্যামেরাবন্দি করতে সক্ষম।

কয়েকদিন আগেই এই জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের পুরো মাত্রায় তোলা ছবি প্রকাশ করেছিল নাসা। বলা চলে, সেটিই টেলিস্কোপ ফেরত প্রথম ছবি। তার পর থেকে ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি ও কানাডার স্পেস এজেন্সির সমন্বয়ে এই ১০ বিলিয়ন ডলারের তৈরি টেলিস্কোপে তোলা নতুন ছবি প্রকাশ করা হল। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মতে এই জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে।

Hey @NASASolarSystem, ready for your close-up? As part of Webb’s prep for science, we tested how the telescope tracks solar system objects like Jupiter. Webb worked better than expected, and even caught Jupiter’s moon Europa: https://t.co/zNHc724h9X pic.twitter.com/tW9AT5ah6T



— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 14, 2022