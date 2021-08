কেউ আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করছেন! কী করে বুঝবেন?– News18 Bangla

#কলকাতা: ইন্টারনেটের যেমন ভালো দিক রয়েছে, সেই সঙ্গে খারাপ দিকও রয়েছে। ফলে বিপজ্জনক জায়গা তৈরি হতে বেশি সময় লাগে না। বিশ্বের অসংখ্য মানুষ জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম Facebook ব্যবহার করেন। এই Facebook-এর মাধ্যমে আমরা অনেক নতুন বন্ধু বানাতে পারি। কিন্তু এই Facebook-ই চোখের নিমেষে কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে তা হয় তো আমাদের কল্পনার বাইরে। ফেসবুক ব্যবহারকারীদের সব চেয়ে ভয়ের কারণ হল অন্যের অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং। অনেক Facebook ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট জালিয়াতি, ফিশিং এবং অ্যাকাউন্ট হ্যাকিংয়ের মতো সমস্যার শিকার হন।

এ হেন অবস্থায় কী করণীয় আর কী করণীয় নয়, এটা অনেকেই বুঝতে পারেন না। সেই সমস্ত ইউজারদের জন্য রইল এই প্রতিবেদনটি। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির সৌজন্যে, অনেক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং অনলাইন পরিষেবা এখন ব্যবহারকারীদের দেখায় যে তাঁদের অ্যাকাউন্টে অন্য কেউ লগ ইন করেছেন কি না। সুতরাং, যদি এই সন্দেহ থাকে যে কোনও অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তি Facebook অ্যাকাউন্ট অ্যাকসেস করছেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের কাছ থেকে নিজের অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখতে চাইলে এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করা যায়।

আমাদের অজান্তেই Facebook অ্যাকাউন্টে অন্য কেউ লগ ইন করেছেন কি না তা জানতে প্রথমে ডেস্কটপ ব্রাউজার থেকে বা স্মার্টফোনের অ্যাপ থেকে অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতে হবে। এর পর সেটিংসে গিয়ে Security and Logins অপশনে ক্লিক করে ‘Where you’re logged in’ এই অপশনটি খুঁজতে হবে। এটায় ক্লিক করলেই এমন ডিভাইজগুলোর একটি তালিকা দেখতে পাওয়া যাবে যেগুলোয় বর্তমানে আমাদের Facebook অ্যাকাউন্টের আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগ ইন করা হয়েছে। অ্যাকাউন্টটি কোথা থেকে অ্যাকসেস করা হয়েছিল, তা যেমন জানা যাবে, সেই সঙ্গে ব্যবহৃত ডিভাইজ সম্পর্কেও বিশদ তথ্য দেখাবে সংস্থা।

এই ধাপে এসে যদি অন্য এন্ট্রি সনাক্ত করা যায়, তাহলে পৃথক ডিভাইজগুলো থেকে লগ আউট করতে পারি আমরা। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি ডিভাইজে Facebook ব্যবহার করার ব্যাপারটাও এক্ষেত্রে নিশ্চিত করে নেওয়া যায়, এর জন্য কেবল ‘Log out of all sessions’ ক্লিক করতে হবে। এর পর ‘two-factor authentication’ চালু করে নিতে হবে। এর পর একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে এলে Use two-factor authentication অপশনে এসে Edit-এ ক্লিক করতে হবে। এর পর আমাদের ফোনে একটা মেসেজ আসবে। ব্যস, নতুন পাসওয়ার্ড সেটট করে নিলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে!