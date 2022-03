কিয়েভ থেকে বেলারুশে; খারকিভ থেকে রাশিয়ায়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইউক্রেনে চলমান রুশ আগ্রাসনের মধ্যে বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপদে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বের করে আনতে দুইটি মানবিক করিডোরের রূপরেখা দিয়েছে রাশিয়া।

রুশ আরআইএ নভোস্তি বার্তাসংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত ওই মানবিক করিডোরের রূপরেখা থেকে দেখা যাচ্ছে, ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ থেকে ওই মানবিক করিডোর ধরে বের হতে চাইলে বেসামরিক নাগরিকরা বেলারুশে গিয়ে পৌঁছবেন। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত বেলারুশ; বর্তমান দৃশ্যপটে রাশিয়ার অন্যতম প্রধান সহযোগী।

অপরদিকে, ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভ থেকে নির্দেশিত করিডোর ধরে বেরিয়ে বেসামরিক নাগরিকরা সরাসরি রাশিয়ায় পৌঁছে যাবেন।

New: Russian Defence Ministry announces it will hold fire and

open humanitarian corridors in several Ukrainian cities

including Kyiv,

Kharkiv, Mariupol and Sumy,

After a personal request of 🇫🇷 President Macron.

Starts at 9am.

2 temporary ceasefires failed over the weekend

— James Waterhouse (@JamWaterhouse) March 7, 2022