কিয়েভের টিভি সেন্টারে রুশ হামলা, ৫ মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইউক্রেনে চলমান রুশ আগ্রাসনের মধ্যে রাজধানী কিয়েভের প্রধান টেলিভিশন সেন্টারে হামলায় অন্তত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টন হেরাশচেঙ্কো।

মঙ্গলবার (১ মার্চ) রুশ বাহিনীর হামলায় টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থা তছনছ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেন।

এদিকে, কিয়েভের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসছে এবং আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে বলে মাইক্রোব্লগিং ওয়েবসাইট টুইটারে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

Russia targeted Kyiv’s main tv broadcast tower just now. Ukrainian tv channels are offline for now while they switch to “alternate routes” for broadcasting. –@Euan_MacDonald reports. pic.twitter.com/ZwSRbe4pS3

— Ben Birnbach🟣 (@BenBirnbach) March 1, 2022