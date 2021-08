কাবুলে প্রথম ব্যাংক লেনদেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

আফগানিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা তালেবানের দখলে যাওয়ার পর প্রথমবারের মতো রাজধানী কাবুলের ব্যাংকগুলোতে লেনদেন শুরু হয়েছে।

বুধবার (২৫ আগস্ট) বিবিসি জানিয়েছে, কাবুলে ব্যাংক খুললেও; অধিকাংশ গ্রাহকই লেনদেনের সময় বিড়ম্বনার মুখে পড়ছেন।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর সঙ্গে কথা বলে বিবিসি জানিয়েছে, দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় না করার কারণে গ্রাহকের প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ দিতে পারছে না তারা।

#Banks open in #Kabul today after more than ten days. #Taliban lining people up with sticks. pic.twitter.com/ZyEnSOvNar

— Obaidullah Baheer (@ObaidullaBaheer) August 25, 2021