কাবুলিওয়ালা: ”এক ক্লিক দূরে”

আপনি জানেন কি? বিভিন্ন গবেষণায় পাওয়া গিয়েছে যে সুষ্ঠু পোশাক পরিধান আপনার পারফর্মেন্সের এর ওপর মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রভাব ফেলে।

আর আপনার পোশাকে যদি থাকে রাজকীয়তার ছোঁয়া তাহলে আপনার আত্মবিশ্বাস দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়া কি স্বাভাবিক না?

‘কাবুলিওয়ালা’ নামটি শুনেই আপনার রাজা বা সাম্রাজ্য, তাদের পোশাক,খাবার এসবের কথা মনে পড়ছে তাইনা?

আপনার যদি এরকমটাই মনে হয়ে থাকে, তাহলে আপনার এই ভাবনা বৃথা যাচ্ছেনা।

‘কাবুলিওয়ালা’ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার সরবরাহকৃত পোশাকে আপনি খুঁজে পাবেন রাজকীয়তার ছোঁয়া। শুধু পোশাক ই নয়, কাবুলিওয়ালা তাদের প্রতিটি সম্মানিত গ্রাহককে রাজা রাণীর মতই সম্মান দিয়ে থাকে। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিষ্ঠানটি মূলত একটি অনলাইন খুচরা বিক্রেতা কোম্পানি। কাবুলিওয়ালা এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড হল কাবুলিওয়ালা ডট কমের নিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম। কাবুলিওয়ালা এবং কাবুলিওয়ালার লোগো এবং অন্যান্য কাবুলিওয়ালার ট্রেডমার্ক, পরিসেবার চিহ্ন এবং কপিরাইটের অধিকারগুলি কাবুলিওয়ালা এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের অধীনে রয়েছে। কাবুলিওয়ালার প্রধান লক্ষ্য ই হল সাশ্রয়ী মূল্যের নির্ভেজাল পণ্য ক্রেতাদের হাতের কাছে পৌঁছে দেয়া। ভিন্নমানের ঢাকা ভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয় ২০১৫ সালে। বর্তমানে শুধুমাত্র ঢাকা নয়, সারাদেশেই প্রতিষ্ঠানটি বিস্তার লাভ করেছে সমানভাবে। ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে রয়েছে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা এবং সারাদেশে তারা কুরিয়ারে মাধ্যমে তাদের ডেলিভারি দিয়ে থাকে।

তাদের সংগ্রহের বিশাল ভান্ডারে রয়েছে বিভিন্ন খাবার, বাজার, পোশাক, যাবতীয় দৈনন্দিন জিনিসপত্র এবং তারা প্রতিশ্রুতি দেয় দ্রুততম সময়ে পণ্যগুলো আপানার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার। ঠিক এই কনসেপ্টটির সাথে ভারতীয় উপমহাদেশে কাবুলের পশতুন বণিকদের ব্যবসা করার পন্থার মিল খুঁজে পাচ্ছেন তাইনা? হ্যাঁ আপনার ধারণা সঠিক। পশতুন বণিকরা যেমন মানুষের ঘরে ঘরে তাদের পণ্য পৌঁছে দিত ঠিক তেমন কাবুলিওয়ালা বর্তমান যুগে ই-কমার্সের এর মাধ্যমে একই কাজ করে থাকে, যেখানে আপনাকে কোথাও ভ্রমণ করতে হবে না, কাবুলিওয়ালা নিজে এসে দ্রুততম সময়ে ভেজালমুক্ত পণ্যসামগ্রী আপনার হাতের কাছে এনে দেবে। সেই লক্ষ্যেই ‘এক ক্লিক দূরে’ কথাটি কে তারা ব্যবসার মূল স্লোগান হিসেবে অভিহিত করে।

মোঃ জাবেদ হোসেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুর উদ্ভাবনী উদ্যোগ কাবুলওয়ালা। মোঃ জাবেদ হোসেন বাংলাদেশের একজন তরুণ উদ্যোক্তা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সমাজসেবক। যিনি একই সাথে সামাজিক উদ্যোক্তাদের যুব প্রতিষ্ঠান (YSSE) এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সহ-সভাপতি। YSSE হলো একটি যুব নেতৃত্বাধীন অলাভজনক সংস্থা যা সামাজিক উদ্যোক্তা প্রচারের মাধ্যমে যুব ও নারীদের ক্ষমতায়নে নিবেদিত। তা ছাড়া তিনি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) থেকে ফেলোশিপ পেয়েছেন।

শুধুমাত্র যে আমাদের দেশেই রয়েছে কাবুলিওয়ালার বিস্তার তা বললে ভুল হবে। দেশের বাইরেও রয়েছে এর বিচরণ। চলুন দেখে নেয়া যাক এ উদ্ভাবনী উদ্যোগের চিত্তাকর্ষক কিছু অর্জন:

বর্তমানে তাদের ঢাকায় একটি স্টোর এবং তিনটি ছোট বড় ওয়ারহাউস রয়েছে। এছাড়া সিলেটে একটি হাবপয়েন্ট সহ লন্ডনে রয়েছে একটি ওয়ারহাউস।

বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যের শতাধিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কাবুলিওয়ালার সাথে সরাসরি যুক্ত রয়েছে।

এছাড়াও, কাবুলিওয়ালা তুরস্ক ভিত্তিক বিখ্যাত পাস্তা ব্র্যান্ড ‘সান্তাসোফিয়া লা পাস্তা’ এবং সুইজারল্যান্ডের দ্বারা নির্মিত বিলাসবহুল ঘড়ির ব্র্যান্ড ‘কার্নিভাল ‘এর অনুমোদিত অনলাইন স্টোর ।

২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে, কাবুলিওয়ালা আরবীয় স্টাইলের উপর ভিত্তি করে ছেলেদের জন্য ব্র‍্যান্ড ‘লাক্সারি মেন্স ক্লথিং স্টোর’ চালু করেছিল, যারা প্রতিটি পণ্যে ছিল রাজকীয়তার ছোঁয়া।

প্রতিষ্ঠানটি যে শুধুমাত্র তাদের সরবরাহকৃত পণ্য সামগ্রী দিয়েই মানুষের সেবা করে যাচ্ছে তা নয়। মানব কল্যাণে অসহায় দের পাশে তাদের দেখা গিয়েছে বারবার। চলুন দেখে নিই এরকম ই কিছু দৃষ্টান্ত:

২০১৬ সালে তারা ‘কাবুলিওয়ালা সোশ্যাল টেক কেয়ার’ নামে একটি প্রকল্প চালু করেছিল যেখানে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ছিল উপযোগী স্কুল কিট। এছাড়া শীতকালে দূর্ভোগে পড়ে থাকা এবং অসহায় জীবনযাপনকারী গরীব মানুষের মাঝে দেশব্যাপী ৫০০০ হাজার কম্বল বিতরণ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। কোভিড-১৯ এর মহামারী ছড়িয়ে পড়ার সময় তারা YSSE এর সাথে যুক্ত হয়ে ১০০ টি পরিবারের প্রতিদিনের জিনিসপত্র, ১০০ জন দুস্থ ও অভাবী মানসিক বিকারগস্ত মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তাসহ ৫টি এতিমখানায় ইফতারের আয়োজন করেছিল।



তাদের এই সকল কার্যক্রম নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। তারা শুধুমাত্র সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সহায়তা করেই থেমে নেই। বাংলাদেশের তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য কাজ করেও সর্বত্র প্রশংসা কুড়োচ্ছে তারা। ২০১৭ সালে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য তাদের বিশেষ আয়োজন ছিল ‘উদ্যোক্তাদের জন্য কাবুলিওয়ালা’। এই বিশেষ কর্মসূচি পরিচালনা করেছিল YSSE। আয়োজনটির লক্ষ্য ছিল তরুণ উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করা, হাতে কলমে ট্রেনিং দেয়া। যার মাধ্যমে এক লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছে।

ব্যবসার একদম শুরুতে কাবুলিওয়ালা টি-শার্ট বিক্রি দিয়ে তাদের ডেলিভারি শুরু করে থাকলেও বর্তমানে তারা ডায়মন্ড জুয়েলারী, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স সহ নানান পণ্য সারবারহ করে যাচ্ছে। ২০২০ সালের এপ্রিলে তারা ‘কাবুলিওয়ালা ফ্রেশ’ নামে একটি গ্রোসারী মার্ট কার্যক্রম চালু করেছে। এটি বর্তমানে শুধুমাত্র মিরপুরে তাদের কার্যক্রম চালু রাখলেও খুব দ্রুতই পুরো ঢাকা মেট্রো জুড়ে তাদের কাজ সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। গ্রাহকরা এই গ্রোসারী মার্ট কার্যক্রম থেকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় মুদি বাজার এমনভাবে অর্ডার করতে পারেন যাতে সময় সাশ্রয় হয়, ভিড় এড়ানো যায় এবং নিজস্ব-স্বাধীনতা অনুযায়ী একটি বাছাইকৃত সময়ে বিশাল গ্রোসারী পুল থেকে পণ্য বেছে নেওয়া যায়। এছাড়া ‘কাবুলিওয়ালা ফ্রেশ’ গঠনের মূল লক্ষ্য হলো কৃষকদের তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে ন্যায্য মূল্য পেতে সাহায্য করে। এতে করে কৃষকরাও গ্রাহকদের ভেজালমুক্ত,ফরমালিন মুক্ত তাজা খাদ্য সরবারহে আগ্রহী হয়। ক্রেতারা কাবুলিওয়ালার ওয়েবসাইট, ফোনকল অথবা ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে তাদের পণ্য অর্ডার করতে পারে।

বর্তমানে কাবুলিওয়ালার ব্যবসায়ের কাঠামো অনলাইন রিটেইল মডেলের উপর ভিত্তি করে নির্মিত তবে তাদের পরিকল্পনা রয়েছে ভবিষ্যতে এটিকে একটি মার্কেটপ্লেস এবং জনপ্রিয় রিটেইল ব্র্যান্ড করার।

কাবুলিওয়ালা বরাবরই গ্রাহককে নির্ভেজাল এবং উচ্চমানের পণ্য সরবারহ নিশ্চিত করে আসছে। যেটি কাবুলিওয়ালাকে জনপ্রিয় এবং দ্রুত বর্ধনশীল একটি অনলাইন রিটেইল প্লাটফর্ম এ পরিণত করেছে। বাংলাদেশের তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য কাবুলিওয়ালা এক অনন্য উদাহরণ। আশা করা যায়, খুব শীঘ্রই কাবুলিওয়ালার মতো হাজারো যুগান্তরী উদ্যোগ দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

