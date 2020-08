কলকাতায় QMIN! ঘরে বসে এক ফোনেই মিলবে শহরের পাঁচতারা হোটেলের রাজকীয় খাবার-দাবার!

নিজস্ব সংবাদদাতা: ইন্ডিয়ান হোটেলস কোম্পানি লিমিটেড (আইএইচসিএল)-এর গুরমেট ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম, কিউমিন (QMIN) সাড়ম্বরে আত্মপ্রকাশ করল কলকাতায়। কলকাতায় বহুপ্রতীক্ষিত কিউমিন (QMIN) লঞ্চের প্রথম পর্বে তাজ ও ভিভান্তার সুবিখ্যাত নামী দামি রেস্তোরাঁগুলি থেকে খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে আপনার বাড়ির আরামদায়ক পরিবেশে। অতিথিরা চারটি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহ্যশালী রেস্তোঁরা যেমন, তাজ বেঙ্গল, কলকাতার চিনোইসেরি (Chinoiserie), সোনারগাঁও (Sonargaon) ও ক্যাল ২৭ (Cal-27) এবং ভিভান্তা, কলকাতা ইএম বাইপাস-এর মিন্ট (Mynt) থেকে খাবার অর্ডার করতে পারবেন। এই সূচনা প্রসঙ্গে তাজ বেঙ্গলের এরিয়া ডিরেক্টর -ইস্ট ও জেনারেল ম্যানেজার মনিশ গুপ্ত বলেন, “ইতিমধ্যেই কলকাতা তার মুখরোচক নানা পদের, বিভিন্ন স্বাদের খাবারের ‘পীঠস্থান’ হিসাবে সারা দেশেই পরিচিত। আমরা কলকাতায় কিউমিন শুরু করতে পেরে আনন্দিত। কিউমিন (QMIN) হল এক গুরমেট ফুড ডেলিভারি পরিষেবা যা গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান অনলাইনে রান্না করা নানা পদের খাবারের ডেলিভারির পরিষেবার চাহিদা পূরণ করবে। কলকাতায় আইএইচসিএল-এর ল্যান্ডমার্ক হোটেলগুলি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সুস্বাদু রান্নাকরা পদ এবং রন্ধনসম্পর্কীয় উদ্ভাবনের জন্য সুবিদিত এবং আমাদের সেই সুনামধন্য রেস্তোঁরার অভিজ্ঞতা এখন অথিতির বাড়ির আরামদায়ক পরিবেশে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের কাছে বিশেষ লক্ষ্য।” বিখ্যাত ও পুরষ্কারপ্রাপ্ত শহরের প্রথম খাঁটি চাইনিজ ফাইন ডাইনিং রেস্তোরাঁ চিনোইসেরি (Chinoiserie) থেকে শুরু করে, একাধিক পুরষ্কারপ্রাপ্ত সোনারগাঁও-এর সুবিখ্যাত পেশোয়ারী ও বাঙালী খাবার এবং কলকাতার ট্রেন্ডি মাল্টি-কুইজিন রেস্তোরাঁ ক্যাল ২৭ এবং আধুনিক পছন্দের মিন্ট এর সুবিখ্যাত সুস্বাদু খাবারগুলি কিউমিন সরবরাহ করে খাদ্যরসিকদের অবশ্যই আনন্দিত করবে। বাড়িতে বসেই আরামে উচ্চমানের নানা স্বাদের অথেন্টিক খাওয়ারের অভিজ্ঞতা ভোজনরসিকদের উষ্ণ আতিথেয়তায় নস্টালজিক করে তুলবে। এই ডিজিটাল মেনুতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে পছেন্দের ডাল সোনারগাঁও, চিংড়ি মালাইকারি, সোনারগাঁও-এর কষা মাংস, চিনোইসেরি থেকে ক্রিস্পি ফ্রায়েড স্পিনাচ এবং ডিমসুমস এবং ক্যাল ২৭ থেকে একটি দুর্দান্ত থিন ক্রাস্ট পিজ্জা। কড়া নজরদারিতে সুরক্ষা এবং সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাবার পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিও অথিতিদের জন্য সুনিশ্চিত করছে কিউমিন। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কন্টাক্টলেস ডেলিভারি ও ডেলিভারি এগজিকিউটিভদের সুরক্ষামূলক গিয়ারের বাধ্যতামূলক ব্যবহার ও পুরোপুরি স্যানিটাইজড করা গাড়িতে করে খাওয়ারের ডেলিভারি করার মতো বিষয়গুলিও। পরিবেশ বান্ধব উপকরণ ব্যবহার করে তৈরী প্যাকেজিং এবং ডেলিভারির সময় খাবার সংরক্ষণের জন্য কাস্টমাইজড ইনসুলেশন বক্স ব্যবহার করা হবে। আরও পড়ুন: রসনার তৃপ্তি! বাজারে এল মেট্রো ডেয়ারির জিভে জল আনা টক, মিষ্টি ও আম দই! কিউমিন (QMIN) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি খুব শিগগিরই কলকাতায় চালু হবে এবং পরবর্তিতে প্রমোদপ্রিয় খাঁটি ব্রান্ডের গুরমেট কিউমিন শপ (QMIN Shop) শুরু করা হবে। কলকাতায় অতিথিরা তাঁদের অর্ডার দেওয়ার জন্য ডেডিকেটেড টোল-ফ্রি নাম্বারে ১৮০০-২৬৬৭-৬৪৬ ফোন করতে পারবেন। বেলা ১২টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত আর সন্ধে ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ওই নম্বরে ফোন করে খাবার অর্ডার করা যাবে। কিউমিন ভোজনরসিকদের সুবিধার্থে সর্বোচ্চ মানের উপাদান দিয়ে তৈরি পছন্দের সেরা খাবারগুলি তাঁদের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবে।

