করোনার টিকা নিয়েছেন? সেরার সেরা জবাব দিলেন লারা!– News18 Bangla

#মুম্বই: রবিবার সকাল থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিংয়ে অভিনেত্রী ও প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী লারা দত্ত (Lara Dutta)। কিন্তু কারণ কী? কারণ, ট্যুইটারে দেওয়া অভিনেত্রীর একটি জবাব। ৪৩ বছরের অভিনেত্রীকে ট্যুইটারে এক ভক্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘আপনি কি করোনার ভ্যাকসিন নিয়েছেন?’ এই প্রশ্নের জবাবেই বেশ কিছুটা রসিকতা মিশিয়ে সেরার সেরা জবাব দিয়েছেন লারা। নায়িকা লিখেছেন, ‘হ্যাঁ! ছবি পোস্ট করিনি মানে সেটা যে হয়নি এমনটা তো নয়।’ তারই সঙ্গে যোগ করেছেন প্রাণ খুলে হাসার ইমোজি ও লাল হৃদয়।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে সেই ছবি শেয়ার করা। আম আদমি থেকে সেলিব্রিটি, প্রত্যেকেই করোনার টিকা নিয়ে এমনকী দ্বিতীয় ডোজ নিয়েও দ্বিতীয়বার ছবি পোস্ট করছেন। আর সেলিব্রিটিদের দেখে সাধারণ মানুষও আরও বেশি করে পা দিয়েছেন এই ট্রেন্ডে। তারই মধ্যে ছক ভেঙেছেন অভিনেত্রী লারা দত্ত। করোনার টিকা নিয়েও তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও ছবি পোস্ট করেননি। আর তাতেই প্রশ্ন জেগেছে ফ্যানেদের মনে।

Yes!!! Just because I didn’t post a picture doesn’t mean it didn’t happen!! 😂😂❤️ https://t.co/AQqOY7npbH



— Lara Dutta Bhupathi (@LaraDutta) June 18, 2021