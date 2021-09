কম্পিউটারের লগ ইন পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন? জানুন Windows 10-এ লক খোলার উপায়– News18 Bangla

Windows 10-এর কম্পিউটার (Computer) লক হয়ে গেলে নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে সেটি আবার খোলা যায়। লগ ইন ইনফরমেশন (Login Information) এবং পাসওয়ার্ড (Password) ভুলে গেলেও নিজেদের নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট (Account) পুনরায় খোলা সম্ভব। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, Windows 10-এর কম্পিউটারের লক (Reset Password in Windows 10)খোলার উপায়।

রিসেট ইয়োর পাসওয়ার্ড (Reset Your Password)- কম্পিউটার লক হয়ে গেলে সবার আগে নিজেদের পাসওয়ার্ড রিসেট করার ভাবনাই সবার মাথায় আসে। Windows 10 সব সময় তাদের নির্দিষ্ট মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট (Microsoft Account) রেজিস্টার (Register) ও লগ ইন করতে উৎসাহী করে। Windows 10-এ লগ ইন করার ক্ষেত্রে সেই পাসওয়ার্ডের দরকার হয়। কিন্তু নিজেদের সেই পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্টে রিসেট ইয়োর পাসওয়ার্ড (Reset Password in Windows 10) এই সুবিধা পাওয়া যায়। তবে এই সুবিধা পাওয়া যায় শুধুমাত্র সেই সব কম্পিউটারে, যেটার সঙ্গে মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট লিঙ্কড (Linked) করা রয়েছে।

ক্লিক অন রিসেট ইয়োর পাসওয়ার্ড অন Windows 10 ( Reset Your Password On Windows 10) – প্রথমেই রিসেট পাসওয়ার্ড ক্লিক করতে হবে। এই অপশনটি দেখতে পাওয়া যাবে Windows 10 অ্যাকাউন্টে ভুল পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর। এর পর Windows 10-এর পক্ষ থেকে নানা ধরনের সিকিউরিটি (Security) প্রশ্ন করা হবে। অ্যাকাউন্ট সেট করার সময়ই নিজেদেরই সেই সিকিউরিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এর পর সেই উত্তর ঠিকঠাক দিলেই চেঞ্জ দ্য পাসওয়ার্ড (Change The Password) এর অপশনটি পাওয়া যাবে। নিজেদের অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য এই সিকিউরিটি প্রশ্ন সেট করা হয়েছে।

ইউজ উইন্ডোজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (Use Windows Administrator) –

এই অপশনের মাধ্যমে নিজেদের পাসওয়ার্ড রিসেট করার সুবিধা পাওয়া যাবে। Windows অ্যাকাউন্টে আগে লগ ইন করলে উইন্ডোজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সুবিধা পাওয়া যাবে। এর মাধ্যমে রিসেট পাসওয়ার্ড অপশনের দ্বারা পুনরায় নিজেদের নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব হবে।

ইউজ পাসওয়ার্ড রিসেট ডিস্ক (Use Password Reset Desk) – যদি নিজেদের Windows 10-এর কম্পিউটারে ফরগটেন পাসওয়ার্ড উইজার্ড সেট করা থাকে, তাহলে পাসওয়ার্ড রিসেট ডিস্ক অপশনটির মাধ্যমে নিজেদের অ্যাকাউন্টে লগ ইন করা যাবে।

রিইন্সটল উইন্ডোজ (Reinstall Windows) – এই অপশনটি প্রথমেই সিলেক্ট না করে, উপরের সবকটি অপশনের দ্বারা নিজেদের অ্যাকাউন্টের লক খোলার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু কোনও অপশনই কাজ না করলে তখন এই অপশনটি ব্যবহার করে নিজেদের নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব।