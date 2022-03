ওয়ার্ক ফ্রম হোমের ঠেলায় পিঠে আর বুকে ব্যথা? নিয়মিত অভ্যাস করুন এই যোগাসনগুলি – News18 Bangla

#নয়াদিল্লি: কোভিড সংক্রমণ রুখতে বাড়িতে বসে কাজ করতে করতে ‘নিউ নরমাল’ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি অনেকেই। কিন্তু এই নয়া স্বাভাবিকত্ব আলস্য এবং হাজারো স্বাস্থ্য সমস্যার জন্ম দিয়েছে নতুন করে। পিঠে ব্যথা (Yoga For Back Pain) এবং বুকে ব্যথায় ভুগছেন অনেক বেশি পরিমাণে মানুষ। এবং তাত্ক্ষণিক এই ব্যথা থেকে মুক্তির জন্য টপাটপ ওষুধ খেয়েও নিচ্ছেন অনেকেই। শারীরিক স্থবিরতা আমাদের স্বাস্থ্যে দীর্ঘস্থায়ী কুপ্রভাব ফেলবেই। এই পিঠ (Yoga For Back Pain) এবং বুকের ব্যথা (Yoga For Chest Pain) এড়াতে কিছু ব্যায়াম অবশ্যই নিয়মিত অনুশীলন করা গুরুত্বপূর্ণ। যোগাসন শুধুমাত্র শরীরের গতিশীলতা এবং নমনীয়তা বাড়ায় না শারীরিক ভঙ্গি উন্নত করতেও সাহায্য করে।

ঘরে বসেই পিঠের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করতে পারে এই যোগাসনগুলি:

১. বিড়াল-গরু ভঙ্গি: এই আসনে পিঠের স্ট্রেচিং ঘটে যাতে আপনার মেরুদণ্ড ফ্লেক্সিবল হয়। ক্যাট-কাউ পোজ ঘাড়, কাঁধ এবং শরীরের ঊর্ধ্বাংশ প্রসার করতেও সাহায্য করে।

২. ডাউনওয়ার্ড ফেসিং ডগ: ডাউনওয়ার্ড ফেসিং ডগ মূলত একটি ফরোয়ার্ড বেন্ডিং বা সামনের দিকে ঝুঁকে স্ট্রেচিং যা পিঠের ব্যথা (Yoga For Back Pain) নিরাময় করে। এটি শরীরের ভারসাম্যহীনতা দূর করে এবং শক্তি বাড়ায়।

৩. বর্ধিত ত্রিভুজ: এই যোগাসন পিঠের ব্যথা (Yoga For Back Pain), ঘাড় ব্যথা এবং সায়াটিকা উপশমে সাহায্য করতে পারে। এই যোগাসন মেরুদণ্ড, নিতম্ব এবং গ্রোইনকে প্রসারিত করে। চাপ এবং উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করে এই যোগাসন।

৪. পঙ্গপালের ভঙ্গি: লোকাস্ট পোজ পিঠের নীচের অংশের ব্যথা এবং ক্লান্তি উপশম করতে সাহায্য করতে পারে। এই যোগাসন পিঠ (Yoga For Back Pain), ধড়, বাহু এবং পা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

বুকের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে এই যোগাসনগুলি উপকারী:

১. মৎস্যাসন – মৎস্যাসন বা মাছের ভঙ্গি পাঁজরের পেশী প্রসারে এবং ঘাড়ের সামনের এবং পিছনের অংশকেও প্রসারিত করতে সাহায্য করে। মৎস্যাসন শারীরিক ভঙ্গিও উন্নত করে।

২. ধনুরাসন – ধনুকের মতো এই ভঙ্গি চাপ এবং ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে। ধনুরাসন বুক, কাঁধকে ফ্লেক্সিবল করে এবং হাঁপানি নিরাময় করতে পারে।

৩. চক্রাসন – চাকার ভঙ্গি বা চক্রাসন হৃৎপিণ্ডের জন্য ভাল এবং হাঁপানির রোগ নিরাময় করতে উপকার করে। এটি ফুসফুসকেও প্রসারিত করে।

৪. উষ্ট্রাসন – এটি বুক খোলা রাখতে এবং শ্বাস প্রশ্বাস উন্নত করতে সাহায্য করে। উটের মতো ভঙ্গি কাঁধ এবং পিঠকে শক্তিশালী করে।

