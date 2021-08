এবার WhatsApp থেকেও নেওয়া যাবে করোনা টিকার সার্টিফিকেট; জানুন কীভাবে

#WhatsApp: ১৩৬ কোটির ভারতবর্ষে বিশ্বের অন্যতম বড় টিকা অভিযান চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে বহু মানুষ করোনার দু’টি টিকা পেয়ে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে CoWIN ও Aarogya Setu নামে দু’টি অ্যাপে করোনা টিকার স্লট বুক করার অপশন দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও আরও কিছু প্রাইভেট অ্যাপ এবং ওয়েবসাইট রয়েছে যার মাধ্যমে দেশের নাগরিকরা ভ্যাকসিন স্লট বুক করার সবিধা পাচ্ছেন। Aarogya Setu অ্যাপ থেকে ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট ডাউনলোড করা যায়। এবার কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, WhatsApp ব্যবহারকারীরা MyGov করোনা হেল্পডেস্ক থেকে কোভিড ১৯ ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট ডাউনলোড করতে পারবেন। MyGovlndia-র অফিসিয়াল Twitter অ্যাকাউন্ট থেকে এই ঘোষণা করা হয়েছে। জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপলিকেশন WhatsApp বরাবরই মানুষের জন্য পছন্দের অ্যাপ হিসেবে সামনে এসেছে। নতুন এই সুবিধা WhatsApp ব্যবহারকারীদের জন্য অনেকটা উপকারী হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

We are happy to announce that now you can download your vaccine certificate from MyGov Corona Helpdesk!



Simply type ‘Covid Certificate’ and enter OTP to get your certificate. https://t.co/TuOChc4yW4 #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/8PZjotM796



— MyGovIndia (@mygovindia) August 8, 2021