এবার নিজের ক্রাশের নাম জানালেন শ্রাবন্তী

ডেস্ক রিপোর্ট : : লাখো পুরুষ পাগল তার জন্য। তার প্রেমের গল্প ছড়িয়ে আছে ইন্ডাস্ট্রিজুড়ে। তিনবার বিয়ের কারণে কটাক্ষও শুনতে হয়েছে বেশ। তবে মনের কথা বলতে কখনোই দুবার ভাবেননি শ্রাবন্তী।

এবার নিজের প্রেমের কথা ফাঁস করলেন এই অভিনেত্রী। বলিউড অভিনেতা শাহিদ কাপুরই শ্রাবন্তীর ক্রাশ। বৃহস্পতিবার শাহিদের জন্মদিনে তাকে শুভেচ্ছা জানান শ্রাবন্তী। এদিন টুইটারে শ্রাবন্তী শাহিদের একটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, শুভ জন্মদিন আমার চিরন্তন ক্রাশ শাহিদ কাপুর, অনেক ভালোবাসা।

Wishing you a very happy birthday my all time crush…loads of ❤️ @shahidkapoor pic.twitter.com/25ZlQMUO8A

— Srabanti (@srabantismile) February 25, 2021

উত্তর দিতে ভোলেননি শাহিদও। শ্রাবন্তীর পোস্টের কমেন্ট বক্সে লেখেন, ‘ধন্যবাদ’, সঙ্গে দুটো হার্টের ইমোজি জুড়ে দিয়েছেন শাহিদ।

বাস্তব জীবনে এখন শাহিদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়নি শ্রাবন্তীর। নায়িকার হাতে শিগগিরই সেই সুযোগ আসবে এমনটাই আশা করছেন শ্রাবন্তীর ভক্তরা। এ ছাড়াও উত্তম কুমারের আসন্ন বায়োপিকে গৌরী দেবীর চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন শ্রাবন্তী। সব মিলিয়ে তার হাতে এখন একগুচ্ছ প্রজেক্ট।