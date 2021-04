এবার ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার সেই পিস্তল বাবু

আপডেট সময় : April, 27, 2021, 1:39 am 7 View

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজধানী মিরপুর পল্লবীর সন্ত্রসী মনির হোসেন বাবু ওরফে পিস্তল বাবু এবার পল্লবী থানায় ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছে। এর আগে গত বছর ১৩ আগস্ট রাজধানী ভাষানটেক এলাকা থেকে পিস্তল বাবু ও তার বাহিনী চাপাতি এবং আগ্নেয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার হয়েছিল।

বেশ কিছুদিন জেল খেটে জামিনে বের হয়েই আবার স্বদলবলে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ মূলক কর্মকান্ড। এস আই মোরশেদ আলম তার সঙ্গীয় টিম নিয়ে পল্লবী থানাধীন এলাকায় সিরামিক রোডে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে পিস্তল বাবু ও তার বাহিনীকে গ্রেপ্তার করে এবং পরদিন তাকে কোর্টে পাঠিয়ে জামিন না দেবার আবেদন জানান।

জানা যায় অনেক আগে থেকেই পিস্তল বাবু দেশের নামকরা শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সাথে লিয়াজো করে বিভিন্ন স্থানে অপরাধ কর্মকান্ডে সাথে যুক্ত রয়েছে।

