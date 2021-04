এবার করোনা আক্রান্ত অধীর চৌধুরী, ভার্চুয়ালি সারবেন প্রচার

কলকাতা, ২১ এপ্রিল – করোনা আক্রন্ত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। টুইটারে সংক্রমণের কথা জানালেন বহরমপুরের লোকসভা সাংসদ। গত ৭ দিনে তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের কোভিড বিধি মেনে চলার পরামর্শও দিয়েছেন অধীর।

বুধবার অধীর টুইট করেন, ‘আমার করোনা ধরা পড়েছে। গত ৭ দিনে যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের কোভিড বিধি মেনে চলার অনুরোধ করছি। আমি ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে যাব। প্রত্যেককে অনুরোধ করব তাঁরা যেন নিজেদের জীবন থেকে করোনাকে দূরে সরিয়ে রাখতে সবরকম ব্যবস্থা নেন।’

বুধবারই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বড়ঞা বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস সমর্থিত সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী শিলাদিত্য হালদার। সেই খবর পেয়ে নিভৃতাবাসে গিয়েছিলেন অধীরও। পরে টুইট করে নিজেই জানান তাঁর আক্রান্ত হওয়ার কথা। এর আগে বুধবার সকালেই করোনা আক্রান্ত হন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীও।

I have been tested covid positive, requesting all who came in contact with me for last 7 days must comply with covid protocols, I will be continuing my campaign through virtual platform, I do suggest and request all to take utmost care to keep away covid from your lives.

— Adhir Chowdhury (@adhirrcinc) April 21, 2021