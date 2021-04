এবছরই দেশে চালু হবে ৫জিঃ জয়

আপডেট সময় : April, 7, 2021, 1:22 pm 9 View

ডেস্ক সংবাদঃমাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন- ‘বাংলাদেশের অবকাঠামো অনেক প্রতিবেশী দেশের থেকে ভালো। আমরা শীঘ্রই ফাইভজি চালু করার দিকে নজর দিচ্ছি। আমরা এ চেষ্টা করবো বছরই ফাইভজি চালু করার।’ ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার (৬ এপ্রিল) রাতে তিনি এ কথা বলেন। সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, ‘বাংলাদেশে প্রতি বছর ৬০ হাজার টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছেন। আমরা উদ্যোক্তা তৈরি করার দিকে নজর দিচ্ছি। বাংলাদেশে স্টার্ট-আপ তৈরির দিকেও নজর দিচ্ছি। দেশে দ্রুত আইটি উদ্যোক্তা বাড়ছে এবং বাংলাদেশের কিছু স্টার্ট-আপ কোম্পানি, যেমন- পাঠাও বা বিকাশ সারাবিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, ‘আট থেকে ১০ বছর আগেও কেউ চিন্তা করেনি, আমাদের স্টার্ট-আপ কোম্পানিগুলোর মূল্য ১০০ কোটি ডলার হবে। তবে এটি কেবল শুরু। উইচ্যাট বা আলিবাবার মতো কোম্পানি বাংলাদেশে তৈরি হবে এবং এখানে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানির বিনিয়োগ করার মতো যথেষ্ট সুযোগ আছে।’ জয় আরও বলেন, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষ যে ইলেকট্রনিক্স পণ্য ব্যবহার করে তার প্রায় সবগুলো বাংলাদেশে তৈরি হয়। বাংলাদেশে ১৩ কোটি মোবাইল ফোন গ্রাহক আছে এবং এর ৯০ শতাংশ সেট দেশে তৈরি। এর মধ্যে স্মার্ট ফোন আছে। শুধু তাই নয়, স্যামসাংয়ের ফ্ল্যাগশিপ পণ্য নোট গ্যালাক্সি১০ এখন বাংলাদেশেই তৈরি হচ্ছে।

