এক নজরে দেখে নিন, টু-ইন-ওয়ান ল্যাপটপের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ

#নয়াদিল্লি: টু-ইন-ওয়ান ল্যাপটপ ব্যবহারকারীদের জেনে রাখা দরকার যে, টু ইন ওয়ান ল্যাপটপের (Two In One Laptop) জন্য রয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপের মাধ্যমে খুব সহজেই টু-ইন-ওয়ান ল্যাপটপের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের কাজ করা সম্ভব। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, টু-ইন-ওয়ান ল্যাপটপের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ।

মাইক্রোসফট ওয়াননোট (Microsoft OneNote) –

টু-ইন-ওয়ান ল্যাপটপের জন্য একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ হল, মাইক্রোসফট(Two In One Laptop) ওয়াননোট। কনভারটেবল ল্যাপটপ, কম্পিউটিং পেন এবং মাইক্রোসফট ওয়াননোটের মাধ্যমে ইউজাররা একটি ভাল পরিষেবা পেতে পারে। করোনা মহামারির জন্য এই মাইক্রোসফট ওয়াননোট একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপে পরিণত হয়েছে। কারণ বেশির ভাগ স্কুল, কলেজে বিভিন্ন ধরণের নোটের জন্য ব্যবহার করা হয় মাইক্রোসফট ওয়াননোট। এর ফলে মাইক্রোসফট ওয়াননোটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্পিডি পেইন্টার (SpeedyPainter)-

টু-ইন-ওয়ান ল্যাপটপের জন্য আর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ হল স্পিডি পেইন্টার। ব্যবহারকারীদের শিল্পসত্ত্বার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে এই স্পিডি পেইন্টার অ্যাপ(Two In One Laptop)। এই স্পিডি পেইন্টার অ্যাপকে সাহায্য করে কম্পিউটিং পেন। এই পেনের সাহায্যে স্পিডি পেইন্টার অ্যাপের মাধ্যমে হেড আপ ডিসপ্লে পাওয়া সম্ভব। এই স্পিডি পেইন্টার অ্যাপে এক জন শিল্পীর সমস্ত প্রয়োজনের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। অঙ্কনের বেটার ভার্সন এবং ন্যাচরাল ফিল পাওয়ার জন্য এই স্পিডি পেইন্টার অ্যাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে বাড়িতে বসেই ল্যাপটপে আঁকার জন্য এই স্পিডি পেইন্টার অ্যাপ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ইনকোডো (Inkodo) –

টু-ইন-ওয়ান ল্যাপটপের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ হল ইনকোডো। অ্যানিমেশনের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ইনকোডো অ্যাপে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের আধুনিক ও উন্নত ফিচার(Two In One Laptop)। এর মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যানিমেটেড প্রোজেক্ট সহজেই বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমে শেয়ার করা সম্ভব। এছাড়াও এই ইনকোডো অ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের আধুনিক ও উন্নত ফিচার ব্যবহার করে তৈরি করা অ্যানিমেটেড প্রোজেক্ট খুব সহজেই নিজেদের সিস্টেমে সেভ করে রাখা যায়। এর জন্য এই ইনকোডো অ্যাপে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের ফাইল ফরম্যাট। আধুনিক ও উন্নত অ্যানিমেটেড প্রোজেক্টের জন্য এই ইনকোডো অ্যাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ট্রেসিং (Tracing)-

টু-ইন-ওয়ান ল্যাপটপের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ হল ট্রেসিং। এক জন শিল্পীর কল্পনাকে সৃষ্টি বা সৃজনে পরিবর্তন করার জন্য এই ট্রেসিং অ্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ট্রেসিং অ্যাপের মাধ্যমে যে কোনও ধরণের ইমেজ খুব সহজেই ট্রেস এবং কপি করা সম্ভব। এর ফলে এই ট্রেসিং অ্যাপ ব্যবহার করে নিজেদের সৃষ্টিশীলতাকে বিভিন্ন রূপ দেওয়া সম্ভব।

Published by:Piya Banerjee First published: February 16, 2022, 00:19 IST

Tags: Two In One Laptop