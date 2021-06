একাধিক জনপ্রিয় ফোনে রয়েছে আকর্ষণীয় অফার, জানুন বিশদে– News18 Bengali

Oppo Reno 5 Pro 5G – Amazon Fab Phones Fest Sale-এ ৩৫,৯৯০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে Oppo Reno 5 Pro 5G ফোন। ফোনের আসল দাম ৩৮,৯৯০ টাকা। সেলে প্রায় ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যাচ্ছে। ফোনে থাকছে ৬.৫৫ ইঞ্চি ফুল HD+ ডিসপ্লে ও কোয়াড রেয়ার ক্যামেরা সেট-আপ। এক্ষেত্রে ফোনের পিছনে থাকছে ৬৪ মেগাপিক্সেল প্রাইমারি শ্যুটার। রয়েছে ৩২ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা। অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 11.0 out of the box-এর ভিত্তি করে Color OS 11.1 ভার্সনে চলছে এই 5G স্মার্টফোন।