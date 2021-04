একটি ভিন্নধর্মী স্টার্টআপ-''বিডি এসিস্ট্যান্ট'

অনলাইন সার্ভিস আজকাল আমাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যার সুবাদে ঘরে বসেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সকল জিনিস।কখনো প্রয়োজনীয় খাবার,পছন্দের জামাকাপড় কখনো বা আসবাবপত্র সবকিছুই আজ আমাদের হাতের মুঠোয়।কোভিড-১৯ এর এই সিচুয়েশনে হোম ডেলিভারির কদর আর নাই বা বললাম।কিন্তু ধরুন আপনার বাসার ফ্রিজ নষ্ট হয়ে গেছে অথবা এই গরমে কাঠফাটা রোদে যখন আপনার নাজেহাল অবস্থা,তখন আপনাকে একটু স্বস্তি দেয় যে ইলেক্ট্রিক ফ্যান বা এসি ধরুন সেটি আর কাজ করছেনা।আশেপাশে ম্যাকানিকের দোকানে নিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই।ঠিক সেই সময় আপনি অনলাইনে একজন অভিজ্ঞ ট্যাকনিশিয়ান পেলে মন্দ হতোনা তাইনা?

ঠিক এরকম ই একটি ভিন্নধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন জন শিক্ষার্থী আবু সাঈদ আল সাগর,আল-আমিন ইসলাম ও উম্মে কুলসুম পপি।তাদের প্রতিষ্ঠান ”বিডি এসিস্ট্যান্ট” যা গতানুগতিক কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়।ঢাকায় উবার বা পাঠাও যেমন পরিবহন সেবা দেয়। তেমনি রংপুরের বাসা বাড়িতে এবং কর্পোরেট অফিসগুলোতে ট্যাকনিশিয়ান সরবরাহ করে থাকে প্রতিষ্ঠানটি।

২০১৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরে মাত্র ২ জনকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল বিডি এসিস্ট্যন্ট এর। বর্তমানে প্রায় ২০০জন ট্যকনিশিয়ান ও ৪০টি ক্যাটাগরির হোম ম্যাকানিক্স সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি। মূলত ২০১৫ সালে তারা তাদের প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করলেও মূলধনের অভাবে এগোতে পারেননি।তাদের পরিকল্পনা বাস্তবতায় রুপ নেয় ব্রাকের আরবান ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কর্মসূচির মাধ্যমে।এটি ছিল তাদের জন্য টার্নিং পয়েন্ট।এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে তারা অর্জন করে ৫ লাখ টাকা সিড ফান্ডসহ ৬মাসের সাপোর্ট।এরপর থেকে তাদের আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

এই সাহসী উদ্যোক্তারা নিজেদের আরো একবার প্রমাণ করে ২০১৮ সালে জিতে নেয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা ক্যাটাগরিতে ‘জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড’ সম্মাননা এবং ২০১৯ সালে ‘চাকরি খুঁঁজবো না চাকরি দেব’ এর পক্ষ থেকে নবীন উদ্যোক্তা ক্যাটাগরিতে ‘নবীন উদ্যোক্তা সম্মাননা’।

তাদের সফলতার এই জার্নিটা খুব একটা সহজ ছিলোনা। রংপুরের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনলাইন সার্ভিস এর সাথে পরিচিত লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে।তাই তাদের কাছে অনলাইন সার্ভিসকে পরিচিত করা এবং সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রমোট করা তাদের ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ।এছাড়া বেকার মানুষগুলোকে প্রশিক্ষণ দিতে গিয়েও কম ভোগান্তি পোহাতে হয়নি তাদের।কিন্তু তারা কখনো চেষ্টা ও শ্রম এর কমতি রাখেনি । আর তারই ফলাফল আজকের এই ‘বিডি এসিস্ট্যান্ট’।

প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক ভাবে ট্যাকনিশিয়ান সার্ভিস দিয়ে থাকলেও লকডাউন চলাকালীন সময়ে মেডিসিন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বাজারও সরবার করছে পুরো রংপুর জুড়ে।তাদের এ ধরনের উদ্যোগে সন্তুষ্ট সকল গ্রাহকরা।

বর্তমানে তারা রংপুরের আশপাশের শহরগুলোতেও নিজেদের সার্ভিস পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে।২০৩০ সালের মধ্যে সারা দেশে কার্যক্রম বিস্তৃত করতে চায় এই তিন উদ্যোক্তা। সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে তারা।আশা করা যায় খুব শীঘ্রই তারা তাদের আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারবে।

শাহানা তামান্না সাথী

ইন্টার্ন,কনটেন্ট রাইটিং ডিপার্টমেন্ট

YSSE

