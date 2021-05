একজন অভিবাসী শ্রমিক থেকে সফল রাঁধুনি

বাঙালি জাতি মানেই ভোজন রসিক আর তা যদি হয় মায়ের হাতের রান্না তখন তো আর কোনো কথাই নেই। প্রতিটি মায়ের হাতের রান্নার একটা আলাদা বিশেষত্ব রয়েছে যা কেবল মাত্র তার সন্তানরা সবচেয়ে ভালো বলতে পারে। মাকে দেখে দেখে রান্না শেখা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয় কারণ প্রতিটি মেয়ের রান্নার হাতেখড়ি শুরু হয় তার মায়ের হাতের রান্না দেখে কিংবা খেয়ে। কিন্তু একজন ছেলের রান্নার হাতেখড়ি কি মায়ের থেকে হতে পারে? আমাদের দেশের প্রায় বেশিরভাগ মানুষই ভাবেন ছেলেরা আবার রান্না পারে নাকি কিংবা ছেলেদের আবার রান্না করতে হয় নাকি?

বাংলাদেশে সাধারণত রান্নাবান্না বললেই মেয়েদের কথা মাথায় আসে। ছেলেদের তো রান্নাঘরে কিংবা তার আশে পাশে দেখা যায় না বললেই চলে। তবে বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এই চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসছে। পুরোনো ধ্যানধারণাকে বিদায় জানিয়ে দেখা মিলছে ভিন্ন চিত্রের। যেসব কাজ শুধু ছেলেরা করে ভাবা হতো সে কাজগুলো করতে দেখা যাচ্ছে মেয়েদের আর শুধুমাত্র মেয়েদের কাজ বলে গণ্য করা কাজগুলোকে ছেলেদের নিজেদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিতেও দেখা যাচ্ছে। যেখানে সফল হওয়ার বহু নজিরও রয়েছে।

সফল হওয়া বহু নজিরের একজন হলেন গাজীপুরের উত্তর খানের বেপার শরীফ। শরীফ একজন অভিবাসী নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে সিঙ্গাপুরে প্রায় ৬ বছর থাকার পর দেশে একটি বিশেষ ট্রেনিং এর জন্য আসেন। যেখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর The Ministry of Manpower (MOM) থেকে তাকে খাদ্য সংস্থার অধীনে একটি কোম্পানিতে নিযুক্ত করা হয়। এই পরিবর্তনটি তাকে ভিন্নভাবে ভাবতে বাধ্য করে আর এরপর থেকেই তার রাঁধুনি হিসেবে যাত্রা শুরু হয়।

সম্প্রতি সিঙ্গাপুরভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য স্ট্রেইট টাইমস শরিফের জীবনযাত্রা নিয়ে চমৎকার একটি ভিডিওচিত্র নির্মাণ করেছে। এতে উঠে এসেছে বাংলাদেশি এ যুবকের দৈনন্দিন জীবন আর সংগ্রামের কাহিনী। শরিফ “দ্য স্ট্রেইট টাইমস” কে বলেন, বিরিয়ানি রান্নার ক্ষেত্রে সে নিজস্ব একটি সিক্রেট রেসিপি ব্যবহার করে যা সে তার মায়ের কাছ থেকে শিখেছে”। সে আরো বলেছে যে, সে কখনোই তার মাকে রান্না শেখাতে বলে নি , শুধুমাত্র তার মায়ের রান্না দেখে দেখে শিখেছে। ঢাকা থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরের উত্তর খামারের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে তার মা তাকে বলতেন যে ছেলেদের রান্না করতে হয় না ।

এ সম্পর্কে তার মায়ের কাছে কিছু জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, যে শরিফ খুব ছোটবেলা থেকেই রান্না করতে ভালোবাসতো। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশে রান্নাবান্নাকে শুধুমাত্র একজন গৃহিনী এর দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এজন্য শরিফের বাবাও তার রান্না করা বা রান্নার আগ্রহ নিয়ে আপত্তি প্রকাশ করতেন। কিন্তু এক পর্যায়ে ছেলের সাফল্য দেখে বিষয়টি মেনে নিয়েছেন।

শরিফ জানান, “তিনি তার বোনের বিয়েতে বিরিয়ানি রান্না করেছিলেন। এরপর থেকেই এ বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।” দেশ থেকে স্থানীয় একটি স্কিল ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিয়ে আবারও সিঙ্গাপুরে যাওয়ার পর সিঙ্গাপুরের জনশক্তি মন্ত্রণালয় তাকে রুবেন নামে এক ব্যক্তির খাদ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানে পাঠায়। সেখানে গেলে রুবেন জানতে চান তার কী দক্ষতা রয়েছে। তাকে শরীফ বলেন সে ভালো রান্না করতে পারে। আর তারপর থেকেই সে রুবেনের বিরিয়ানির দোকানের অংশীদার।

বর্তমানে সিঙ্গাপুরের উত্তরাঞ্চলীয় ইশুন শহরে ‘বিরিয়ানি ৪৭’ নামে দোকানে খাবার বিক্রি করেন এ যুবক। শুরুতে শরিফ আর্থিকভাবে কোন অবদান না রাখলেও এখন সে ধীরে ধীরে অর্থ পরিশোধ করছে আর সিঙ্গাপুরে এটাই এখন তার জীবন।

তার দৈনন্দিন রুটিন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি প্রতিদিন ভোর ৫টায় ঘুম থেকে উঠে ভোর সাড়ে ৬টায় দোকানে পৌঁছাই। এরপর প্রায় তিন-চার ঘণ্টা রান্না করি। সেখানে আমি সাধারণত মুরগির মাংস, খাসির মাংস, মাছ ও টোফু রান্না করি। বেলা ১১টা ২০ মিনিটের মধ্যে রান্না শেষ করে দোকান খোলার প্রস্তুতি নেই। দোকান খোলা হয় সাড়ে ১১টায় এবংবিকেল সাড়ে ৩টার মধ্যে সব বিরিয়ানি বিক্রি হয়ে যায়।

তিনি আরো বলেন, “বাংলাদেশে সবাই বাড়িতে রান্না করে কিন্তু সাধারণত খুব একটা কিনে খায় না। আর সিঙ্গাপুরে বেশিরভাগ সিঙ্গাপুরিয়ান বাড়িতে রান্না না করে সাধারণত খাবার কিনে খেতেই পছন্দ করেন। ক্রেতারা আমার কাছে আসে এবং খাবারের জন্য আমার প্রশংসা করে । ”

গাজীপুরের এ যুবক বলেন, “ সিঙ্গাপুর আমাকে গ্রহণ করেছে। আমার নিজেকে আর বিদেশি বলে মনে হয় না। মনে হয় আমিও সিঙ্গাপুরিয়ান। বাংলাদেশের পাশাপাশি এখানেও আমার নতুন একটি পরিবার হয়েছে। ” রান্না বান্নার হাত ধরেই সে বর্তমানে তার পরিবারের জন্য কিছু করতে পারছে আর এটা নিয়েই সে ব্যাপক খুশি। সম্প্রতি “বিরিয়ানি ৪৭” ঘোষণা দিয়েছে যে তারা শরিফের সাথে শহরের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে “বিরিয়ানি ৪৭” এর আরো শাখা খুলতে চলেছেন।

Author

Mahmuda Sultana

Intern, Content Writing Department

YSSE