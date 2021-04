একজন‌ ‌ব্যর্থ‌ ‌জে.কে.‌ ‌রাউলিং‌ ‌ও‌ ‌তার‌ ‌ব্যর্থতার‌ ‌গল্প‌!!!!!

আমরা বর্তমানে এমন এক যুগে বসবাস করি যেখানে মানুষ প্রতিযোগিতা করতে করতে ক্লান্ত। বর্তমান যুগের মানুষগুলো সফলতার পিছনে ছুটতে ছুটতে সফলতার সংজ্ঞা টাই যেন ভুলে গেছে। ব্যর্থতা মানেই আমাদের কাছে লজ্জা। পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যায় প্রতিনিয়ত কত মানুষ শুধু মাত্র ব্যর্থ হচ্ছে বলেই মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ছে। কারো যেন মাথাতেই আসে না বর্তমানে যারা সফলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তারা তাদের জীবনের কোনো অংশে ব্যর্থ ছিলেন আর তাদের এই ব্যর্থতার হাত ধরেই তাদের জীবনে এসেছে সফলতা।

সফলতার গল্পগুলো আমাদের দেখায় আমরা কতটা ভালো কিছু করতে পারি এবং তার চেয়েও বেশি আমাদের আশা জোগায় আরো কতটা ভালো করতে পারবো। কিন্তু সত্যিকারের মানুষ ও তাদের সফলতার গল্প গুলো উঠে আসে চরম দারিদ্রতার হাত ধরে। অথচ মানবজাতির সবচেয়ে বড় ভয়ই হলো তার ব্যর্থতা । জে.কে. রাউলিং হলেন ব্যর্থতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জে.কে. রাউলিং একাধারে একজন বৃটিশ লেখক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার যিনি মূলত “হ্যারি পটার” সিরিজের লেখিকা হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত। তার লেখা “হ্যারি পটার” সিরিজটি একাধিক পুরষ্কার পেয়েছে এবং এ সিরিজের প্রায় ৫০০ মিলিয়নের চেয়েও বেশি কপি বিক্রি হয়েছে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো জে.কে. রাউলিং এর জীবনের এই সফলতা গুলো কি সফল হয়েই ধরা দিয়েছিল,সে কি কখনো ব্যর্থ হয়নি, প্রথমবারেই কি সে সফলতা পেয়ে গিয়েছিল? না, পাননি, প্রথমবারেই কেউ সফলকাম হয় না। ব্যর্থতার সিঁড়ি না ডিঙ্গিয়ে সফলতা ছোঁয়া যায় না। তেমনি জে.কে. রাউলিং এর জীবনেও ছিল তার নিজস্ব কিছু ব্যর্থতা , তার নিজস্ব কিছু কষ্ট। মাত্র ৭ বছর বয়সে জে.কে. রাউলিং তার মাকে হারায়। বিয়ের অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ডিভোর্স, একা সন্তানকে বড় করে তোলা কিংবা জীবনে উপচে পড়া চরম দারিদ্রতা কোনোটার ই অভাব ছিল না তার জীবনে। যখন সে তার সংসার জীবনে ব্যর্থ হয়ে সংসারের ইতি টানে তখন তার কোনো চাকরী ছিল না অথচ তাকে দুজন মানুষের ভরনপোষণের ব্যবস্থা করতে হতো । তিনি একসময় এতটা ডিপ্রেশন ও হতাশার মধ্যে চলে গিয়েছিলেন যে আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলেন।এমনকি তার লেখা বিখ্যাত “হ্যারি পটার” সিরিজ প্রকাশকদের কাছে ১২ বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। জে.কে. রাউলিং যদি তার ১ম , ২য় , ৩য় কিংবা ১২তম ব্যর্থতার পর চেষ্টা থামিয়ে দিতেন তাহলে আজকের জে.কে. রাউলিং কে হয়ত কেউই চিনতো না। তিনি যদি তখন হতাশার সাগরে ডুবে হেরে যেতেন, চেষ্টা না করতেন তাহলে আজকের দিনে কখনোই “হ্যারি পটার” সিরিজ ৫০০ মিলিয়নের চেয়েও বেশি কপি বিক্রি হওয়া তো দূরের কথা এটার সম্পর্কে কেউ জানতেই পারতো না। “হ্যারি পটার” সিরিজটি ৭৩ টি ভাষায় অনুবাদিত হয়ে প্রায় লক্ষাধিক কপি বিক্রি হওয়ার পর হার্ভার্ডের একটি স্পিচে জে.কে. রাউলিং বলেছিলেন, “ যেকোনো মাপকাঠিতে আমার জানা মতে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলাম আমি ”। এত এত ব্যর্থতার পরেও তিনি আবারও চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলেই অবশেষে তার কাছে সফলতা ধরা দেয়।

জীবনে ব্যর্থতা সবসময়ই আসবে। স্কুল কলেজে,চাকরি ক্ষেত্রে এমনকি পরিবারের মধ্যে ও ব্যর্থতা আসবে যেটাকে আমরা কখনোই ফেলে দিতে পারবো না। কখনো কখনো মনে হবে না আমাকে দিয়ে আর সম্ভব না কিন্তু তাও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যখন সবকিছু বাদ দিয়ে হাল ছেঁড়ে দিতে ইচ্ছা করবে তখন এক সেকেন্ডের বিরতি নিয়ে আবারো লড়াই করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে ঠিক যেমন মাইকেল জর্ডান বলেছিলেন, “ আমি ব্যর্থতাকে মেনে নিতে পারি কিন্তু চেষ্টা না করাকে মেনে নিতে পারি না”। ব্যর্থতাকে সাফল্যের সোপান হিসেবে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করতে পারলেই আমাদের জীবনে জে .কে. রাউলিং এর মত সফলতা ধরা দিবে।

Mahmuda Sultana

Intern, Content Writing Department

YSSE

