একই WhatsApp অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করুন ২টি ফোনে, দরকার নেই মাল্টি-ডিভাইস সাপোর্ট – News18 Bangla

How to use one WhatsApp in two mobiles: কেউ যদি চায় একটি WhatsApp অ্যাকাউন্ট দুটি ফোনে ব্যবহার করতে, তাহলে তার জন্য কোনও মাল্টি-ডিভাইস ফিচারের (Multi-Devices Feature) প্রয়োজন হবে না। এই ধরনের মাল্টি-ডিভাইস ফিচার ইউজারদের সাহায্য করে একটি WhatsApp অ্যাকাউন্ট একের বেশি ডিভাইসে ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু এই ধরনের মাল্টি-ডিভাইস ফিচার ইউজারদের সাহায্য করে একটি WhatsApp অ্যাকাউন্ট একই সঙ্গে স্মার্টফোন এবং কম্পিউটারে অথবা আইপ্যাডে ব্যবহার করার জন্য। এই মাল্টি-ডিভাইস ফিচার (Multi-Devices Feature) ইউজারদের একটি WhatsApp অ্যাকাউন্ট একই সঙ্গে দুটি ফোনে ব্যবহার করার সুবিধা দেয় না (one WhatsApp in two mobiles)। কিন্তু একই সঙ্গে একটি WhatsApp অ্যাকাউন্ট দুটি ফোনে ব্যবহার করা যেতে পারে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক সেই উপায়।

একটি WhatsApp অ্যাকাউন্ট দুটি ফোনে ব্যবহার করার উপায় (How to use one WhatsApp in two mobiles) –

স্টেপ ১ – এর জন্য প্রথমেই নিজেদের ফোনে ডাউনলোড করে নিতে হবে হোয়াটস্ক্যান প্রো (Whatscan Pro) অ্যাপ। গুগলের প্লে স্টোর (Google Play Store) থেকেই এই অ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে। কিন্তু এই অ্যাপ কাজ করবে শুধুমাত্র অ্যান্ড্রয়েড (Android) ফোনে। এক্ষেত্রে একটি ফোন যদি আইফোন (iPhone) হয় তাহলে একটি WhatsApp অ্যাকাউন্ট দুটি ফোনে ব্যবহার করা যাবে না। এর জন্য দুটিই অ্যান্ড্রয়েড ফোন হতে হবে।

স্টেপ ২ – এরপর সেই অ্যাপ ডাউনলোড করার পরে একবার দেখে নেওয়া প্রয়োজন যে নিজেদের ফোনে ভাল ওয়াই-ফাই কানেকশন রয়েছে কি না।

স্টেপ ৩ – এরপর নিজেদের সেকেন্ডারি ফোন অর্থাৎ দ্বিতীয় ফোনে ওপেন করতে হবে ওয়েব ব্রাউজার। এরপর সেই ফোনে ওপেন করতে হবে WhatsApp ওয়েব। সেই সময় নিজেদের প্রাইমারি ফোন অর্থাৎ প্রথম ফোনে অন করে রাখতে হবে WhatsApp।

স্টেপ ৪ – এরপর WhatsApp ওয়েব ব্রাউজার ওপেন করে WhatsApp-এর হোম পেজে যেতে হবে। এরপর সেখান থেকে কিউ আর কোড ডিসপ্লে যুক্ত ওয়েব পেজ বের করে নিতে হবে।

স্টেপ ৫ – এরপর WhatsApp অ্যাপের কোড স্ক্যান করতে হবে। এরপর নিজে থেকেই প্রথম ফোনের WhatsApp অ্যাকাউন্ট লগ ইন হয়ে যাবে দ্বিতীয় ফোনে WhatsApp ওয়েবের মাধ্যমে। এভাবেই দুটি ফোনে ব্যবহার করা যাবে একটি WhatsApp অ্যাকাউন্ট।

এই উপায় অবলম্বন করে দুটি ফোনে ব্যবহার করা যাবে একটি WhatsApp অ্যাকাউন্ট (How to use one WhatsApp in two mobiles। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে যে, একই WhatsApp অ্যাকাউন্ট দুটি ফোনে ব্যবহার করার জন্য, দুটি ফোনই অ্যান্ড্রয়েড হতে হবে। এক্ষেত্রে একটি আইফোন হলে, দুটি ফোনে ব্যবহার করা যাবে না একটিই WhatsApp অ্যাকাউন্ট!

Published by:Ananya Chakraborty First published: February 22, 2022, 09:32 IST

Tags: Whatsapp, Whatsapp update