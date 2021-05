ইসরায়েলকে সমর্থন জানিয়ে বাইডেনের ফোন, আব্বাসকে বললেন হামলা থামাতে

ওয়াশিংটন, ১৬ মে – ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ফোন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শনিবার হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে তাদের সঙ্গে পৃথক ফোনালাপের বিষয়টি জানিয়েছে।

ইসরায়েলকে সমর্থন জানিয়ে ওই বিবৃতিতে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, গাজা থেকে হামাস ও অন্যান্য সন্ত্রাসী পক্ষের রকেট হামলা ঠেকাতে ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। আর এই অধিকারের প্রতি তার (বাইডেন) একনিষ্ঠ সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

তবে তিনি দুই দেশের মধ্যে চলমান লড়াইয়ে শিশু ও বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যু এবং গণমাধ্যমের কার্যালয় ধ্বংসের ব্যাপারে উদ্বেগ জানিয়েছেন। হামলা থেকে সাংবাদিকদের সুরক্ষিত রাখতে নেতানিয়াহুর প্রতি আহ্বান জানান বাইডেন।

Today the President spoke with Israeli Prime Minister Netanyahu, reaffirmed his strong support for Israel’s right to defend itself against rocket attacks from Hamas and other terrorist groups in Gaza, and condemned these indiscriminate attacks against Israel. pic.twitter.com/baHWh1b6Q2

— The White House (@WhiteHouse) May 15, 2021