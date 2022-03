ইন্সটাগ্রামের প্রোফাইল যেন অন্য কেউ খুঁজে না পায়, এক নজরে দেখে নিন তাঁর উপায় – News18 Bangla

বর্তমানে একটি খুবই জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম হল ইন্সটাগ্রাম। এখানে সবাই বিভিন্ন ধরনের পোস্ট করে থাকে। অনেকেই দেখে থাকে সেই পোস্ট। কিন্তু কেউ যদি চায় তাঁর পোস্ট অন্য কেউ না দেখুক বা সেটা নিউজ ফিডে না দেখা যাক তাঁর জন্যেও উপায় রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন ইন্সটাগ্রামে নিজেকে আনট্যাগ করার উপায় How to untag yourself on Instagram?।

ইন্সটাগ্রামে নিজেকে আনট্যাগ করার উপায় (How to untag yourself on Instagram?)-

স্টেপ ১ – প্রথমেই ওপেন করতে হবে ইন্সটাগ্রাম অ্যাপ। এরপর যেতে হবে ইন্সটাগ্রামের সেই ভিডিয়ো বা ছবিতে যা ট্যাগ করা হয়েছে।

স্টেপ ২ – এরপর সিলেক্ট করতে হবে নিজের ইউজারনেম।

স্টেপ ৩ – এরপর ক্লিক করতে হবে রিমুভ মে ফর্ম পোস্ট অপশন।

স্টেপ ৪ – এরপর ক্লিক কনফার্ম বাটনে এবং তারপর ডান বাটনে ক্লিক করতে হবে।

আরও পড়ুন – আসছে Oppo K10, দাম জানা গেল Enco Air 2 ইয়ারবাডের, জেনে নিন বিশদে!

ইন্সটাগ্রামের এই ফিচার নিয়ে আসা হয়েছে ইউজারদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে। কারণ ইন্সটাগ্রামের এই ফিচারের অন্য কেউ আর দেখতে পাবেনা তাঁর পোস্ট। এর ফলে সেই ইউজার যখন ওপেন করবে তার ইন্সটাগ্রাম, তখন সে আর নিউজ ফিডে দেখতে পাবেনা। এই ফিচার নিয়ে আসার কারণ হল সকল ইউজারকে বিরক্ত না করা। অনেকেই আছে ইউজারদের বিভিন্ন ভাব্দ বিরক্ত করে। তাই তাদের থেকে নিজেদের ইন্সটাগ্রামের প্রোফাইল লুকিয়ে রাখার জন্য এই ফিচার ব্যাবহার করা যেতে পারে।

আরও পড়ুন – WhatsApp-এর ব্রাউজার এক্সটেনশন, কীভাবে কাজ করবে এই নতুন ফিচার ?

ইন্সটাগ্রামে একজন যখন কোনও পোস্ট করে তখন সে অনেক জনকে সেটি ট্যাগ করে। কিন্তু অনেকেই চায় তাদের নিউজ ফিডে সেই ধরনের কোনও পোস্ট যেন না দেখা যায়। মেটার নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইন্সটাগ্রামে রয়েছে ট্যাগিং অপশন। কিন্তু অনেকেই বিরক্ত হয় বিভিন্ন ধরনের পোস্ট তাদের ট্যাগ করলে। এর ফলে তারা ব্যাবহার করতে পারে এই উপায়। এর ফলে অন্য কেউ আর কোনও ধরনের পোস্ট তাদের শেয়ার করতে পারবেনা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় একজন অন্যকে পছন্দ না করলেও বা তাঁর পোস্ট পছন্দ না হলেও তাকে ট্যাগ করা হচ্ছে। এর ফলে তাঁর নিউজ ফিডে দেখা যাচ্ছে সেই পোস্ট। কিন্তু সেই ট্যাগ অপশন পরিবর্তন করে দেওয়া সম্ভব। এর ফলে কেউ আর নিজেদের ইচ্ছামতো ট্যাগ করতে পারবেনা আর অন্যের নিউজ ফিডে দেখাও যাবেনা সেই পোস্ট।

Published by:Ananya Chakraborty First published: March 18, 2022, 13:38 IST

Tags: Instagram, Instagram tips