আমরা ঘুমালে ভাইরাসও ঘুমিয়ে থাকে! আজব যুক্তি পাকিস্তানি এমপির (ভিডিও) -Deshebideshe

ইসলামাবাদ, ১৫ জুন- করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে যখন বিশ্বের প্রায় সবাই দিশেহারা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। হন্যে হয়ে খুঁজছে এই ভাইরাসের প্রতিষেধক। ঠিক সেই সময়ে এই মারণ ভাইরাসকে নিয়ে মজার মজার মন্তব্য করছেন অনেক বিশিষ্ট মানুষ।

এবার ‘আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন ভাইরাসও ঘুমিয়ে থাকে, আবার আমরা যখন মারা যাই তখন ভাইরাসও মারা যায়’ বলে আজব এক যুক্তি দিলেন পাকিস্তানের বর্ষীয়ান সাংসদ মাওলানা ফজলুর রহমান।

গত দু’দশক ধরে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের -এর সদস্য থাকা একজন ব্যক্তির ভাইরাস নিয়ে এমন আজব যুক্তির বক্তব্যের ভিডিও ভাইরাল হতেই হাসির রোল পড়েছে নেটদুনিয়ায়।

ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওটিতে পাকিস্তানের সাংসদ মাওলানা ফজলুর রহমান বলছেন, ‘মানুষকে বেশিক্ষণ সময় ধরে ঘুমোনোর পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। তার কারণ, আপনি যত বেশি ঘুমোবেন ততক্ষণ ভাইরাসও ঘুমোবে। ফলে আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এর মানে আমরা যখন মরে যাব তখন ভাইরাসেরও মৃত্যু হবে।’

সম্প্রতি এই ভিডিওটি টুইটার শেয়ার করেছেন পাকিস্তানের এক সাংবাদিক নালিয়া ইনায়েত। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি ভাইরাসও ঘুমোয়। যখন আমরা মারা যাই তখন ভাইরাসেরও মৃত্যু হয়। খুব সহজ বিষয়।’

When we sleep, virus sleeps. When we die, virus dies. Simple. pic.twitter.com/F3cDrEzOZV

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) June 13, 2020