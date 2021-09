আফগান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে জাতিসংঘ দূতের বৈঠক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিরাজউদ্দিন হাক্কানির সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন দেশটিতে নিযুক্ত জাতিসংঘের বিশেষ দূত ডেবরাহ লিয়নস।

বৃহস্পতিবার (১৬ সেপ্টেম্বর) তালেবান মুখপাত্র সুহাইল শাহিন এক টুইটার বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন।

1/2

Sirajuddin Haqani, Minister of Interior, IEA, met Head of UNAMA Deborah Lyons and her delegation yesterday. They discussed the ongoing situation of Afghanistan and humanitarian aids. IEA Interior Minister stressed that UN personnel can conduct their work without any hurdle

— Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) September 16, 2021