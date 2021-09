আপনার নামে কতগুলি মোবাইল নম্বর ইস্যু করা আছে? জালিয়াতের খপ্পরে পড়েছেন কি না জানুন এই সহজ উপায়ে

#নয়াদিল্লি: এখন থেকে অতি সহজেই দেখে নেওয়া যাবে, নিজের মোবাইল নাম্বারের সঙ্গে আধার কার্ড (Aadhaar Card) লিঙ্কড হয়েছে কি না। সকলে যেন খুব সহজেই এই বিষয়ে বিশদে জানতে পারে, এর জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি একটা টাফকপ (TAFCOP) নামে একটি পোর্টাল লঞ্চ করেছে। ভারত সরকারের টেলিকমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে এই পোর্টালটি লঞ্চ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যে কোনও আধার কার্ড হোল্ডার নিজেই দেখে নিতে পারবেন, যে তাঁর নামে কতগুলো সিম (SIM cards) কার্ড ইস্যু করা আছে।

মোবাইলের নতুন সিম কার্ড নেওয়ার জন্য কেওয়াইসি-র (KYC) মাধ্যমে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভেরিফিকেশন (Fingerprint Verification) করলেই, তা পাওয়া যায়। এর ফলে অসাধু ব্যাক্তিদের পক্ষে খুবই সহজ যে, অন্য কারও নামে সিম কার্ড তোলা। এই ধরনের জালিয়াতি রুখতে সরকারের পক্ষ থেকে লঞ্চ করা হল এই নতুন পোর্টাল। এর মাধ্যমে যে কোনও আধার কার্ড হোল্ডার নিজেই দেখে নিতে পারবেন, যে তাঁর নামে কতগুলো সিম কার্ড ইস্যু করা আছে। টেলিকমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে লঞ্চ করা এই পোর্টালটির নাম হল টেলিকম আন্যালিটিক্স ফর ফ্রড ম্যানাজমেন্ট অ্যান্ড কনজিউমার প্রোটেকশন (TAFCOP)। এই পোর্টালটির মাধ্যমে সহজেই দেখে নেওয়া যাবে, নিজেদের নামে কতগুলো মোবাইল নম্বর ইস্যু করা আছে। পোর্টালটিতে গিয়ে কয়েকটি সহজ পদ্ধতির মাধ্যমেই এটা দেখা যাবে-

১. প্রথমে টাফকপ (TAFCOP) পোর্টালটি খুলতে হবে।

২. হোমপেজের (Homepage) ওপরেই দেওয়া ইনপুট ফিল্ডে (Input Field) গিয়ে এবার নিজের সঠিক ঠিকানাটি দিতে হবে এবং গেট ওটিপি (Get OTP) বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৩. এর পর সেই ওটিপি দিয়ে ভ্যালিডেট (Validate) বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৪. ওটিপি ভেরিফিকেশন সাকসেসফুল হলে, একটা লিস্ট দেখা যাবে। সেই লিস্টেই দেখা যাবে, নিজেদের আধার ডিটেলস দিয়ে কতগুলো মোবাইল নম্বর চালু হয়েছে। নিজেদের মোবাইল নম্বর যদি কর্পোরেট কানেকশন (Corporate Connection) হিসাবে অ্যাক্টিভেট করা থাকে, তাহলে সেই নম্বরের ডিটেলসও সেখানে দেখা যাবে।

৫. সেই লিস্টটা ভালো করে দেখতে হবে। নিজেদের নামে অন্য কোনও মোবাইল নম্বর চালু কি না, যা নিজেরা ব্যবহার কোনও দিন করেননি, সেই রকম কোনও নম্বর দেখতে পেলে এই পোর্টালের মাধ্যমেই রিপোর্ট করা যাবে।

৬. রিপোর্ট জানানোর জন্য সেই নম্বরের বাঁদিকে থাকা চেকবক্স (Checkbox) সিলেক্ট করে “দিজ ইজ নট মাই নম্বর” (This Is Not My Number) অপশনে ক্লিক করতে হবে। এর পর নট রিকোয়ার্ড (Not Required) অপশনে ক্লিক করতে হবে।

৭. এর পর রিপোর্ট (Report) অপশনে ক্লিক করতে হবে।