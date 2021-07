আত্মসমর্পণ করলেন জ্যাকব জুমা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

আদালতের বেঁধে দেওয়া সময় শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক মিনিট আগে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমা। খবর বিবিসি।

বুধবার (৭ জুলাই) মধ্যরাতের আগে তিনি নিজেকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

এর আগে, ২৯ জুন এক দুর্নীতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক এই প্রেসিডেন্টকে ১৫ মাসের কারাদণ্ড দেয় দেশটির সাংবিধানিক আদালত।

এদিকে, জুমার বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তকারীদের তথ্য-প্রমাণ দিয়ে সহযোগিতা না করা বিষয়টি আদালতে স্পষ্ট হওয়ার পর তাকে এ দণ্ড দেওয়া হয়।

এরপর, তিনি আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানালে বুধবার মধ্যরাত পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয় আদালত।

অন্যদিকে জুমা ফাউন্ডেশনের পক্ষ এক বিবৃতিতে বলা হয়, জ্যাকব জুমা নিজেই আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তার মেয়ে দুদু জুমা-সাম্বুদলা এক টুইটার বার্তায় জানিয়েছেন, তার বাবা কারাগারের পথে যাত্রা শুরু করেছেন। তার সঙ্গে কথা বলে বেশ উজ্জীবিত মনে হয়েছে।

Just spoke @PresJGZuma en route and he is still in high spirits. He said that he hopes they still have his same overalls from Robben Island and we laughed hard that at least he won’t struggle with Afrikaans this time round. We salute dad! Amandla ✊🏽✊🏽✊🏽!!! pic.twitter.com/ooLngCSDXg

— Dudu Zuma-Sambudla (@DZumaSambudla) July 7, 2021