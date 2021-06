আজ দেশের বাইকপ্রেমীদের জন্য বিশেষ দিন, ভারতে ফিরল ‘বুসা’– News18 Bengali

১৩০৪ সিসি ফোর সিলিন্ডার BS6-compliant ইঞ্জিন। সিক্স স্পিড bi-directional quickshifter। অর্থাত্ গিয়ারসিফট হবে clutchless. পাওয়ার ১৮৭ বিএইপি। ১৫০ এনএম টর্ক। Glass Sparkle Black with Candy Burnt Gold, Metallic Mat Sword Silver with Candy Daring Red, Pearl Brilliant White with Metallic Mat Stellar Blue- আপাতত এই তিন কালার অপশন-এ পাওয়া যাবে বুসা। টপ স্পিড ২৯৯ কিমি প্রতি ঘণ্টা। TFT ডিসপ্লে-তে ডিজিটাল ও অ্যানালগ অপশন থাকবে।