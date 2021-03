আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে ‘মুজিব ১০০’ অ্যাপ উদ্বোধন / দিকদর্শন

আপডেট সময় : March, 14, 2021, 6:05 pm 16 View

ডেস্ক সংবাদ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক অনলাইন প্লাটফর্ম জুম-এ আজ রোববার (১৪ মার্চ) ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও সংগ্রামমুখর জীবনের ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে নির্মিত ‘মুজিব ১০০’ অ্যাপ উদ্বোধন করেন।

এই অ্যাপটি উদ্বোধন উপলক্ষে প্রতিমন্ত্রী জানান, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়া এই অ্যাপের অন্যতম লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় দেয়া সমস্ত ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর লেখা বই এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে সাজানো টাইমলাইন, প্রভৃতি কন্টেন্ট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই অ্যাপটি। মুজিব ১০০ অ্যাপের গুরুত্বপূর্ণ ফিচারের মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন যার মাধ্যমে প্রতিদিন বঙ্গবন্ধুর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি সম্পর্কে এই অ্যাপের ব্যবহারকারীরা জানতে পারবে, রয়েছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণসহ আরও অসংখ্য বক্তব্য, বঙ্গবন্ধুর নিজের হাতে লেখা চিঠিপত্র এবং তাঁর নিজের হাতে লেখা আত্মীজবনীমুলক বইসমূহ।

সারাদেশে বিভিন্ন রকম কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হচ্ছে মুজিব শতবর্ষ। মুজিববর্ষ উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে mujib100.gov.bd নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়। মুজিব ১০০ অ্যাপটি এই ওয়েবসাইটের একটি মোবাইল সংস্করণ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মোবাইল গেইম ও অ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে তৈরি করা হয়েছে এটি। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই অ্যাপটির মাধ্যমে তরুণরা বঙ্গবন্ধুর জীবনের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধি থেকে করা বিভিন্ন উক্তি পড়ে অনুপ্রাণিত হবে।

অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল স্টোর দুই যায়গা থেকেই এবং এটি অনলাইন ও অফলাইন-এ এবং খুব অল্প বান্ডউইথ-এ ব্যবহার করা যাবে। বাংলা ও ইংলিশ দুই ভাষাতেই ব্যবহার করা যাবে অ্যাপটি। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মোবাইল গেম এন্ড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আনোয়ারুল ইসলাম এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ডঃ বিকর্ণ কুমার ঘোষ।

অ্যাপ ডাইনলোড লিংকঃ এন্ড্রয়েডঃ https://play.google.com/store/apps/details?id=bd.gov.mujib100app

আইওএসঃ https://apps.apple.com/us/app/mujib100-app/id1538327787

