অ্যান্ড্রয়েড ও আইফোনে কী ভাবে বদলাবেন ডিফল্ট ওয়েব ব্রাউজার, রইল টিপস – News18 Bangla

How to Change Android Smartphone and iPhone’s Default Web Browser: প্রতিটি স্মার্টফোনে একটি নির্দিষ্ট ওয়েব ব্রাউজার ঠিক করা থাকে। এক একটি ব্যান্ডে এক একটি ওয়েব ব্রাউজার ‘ডিফল্ট’ হিসেবে সেট করা থাকে। এর সাহায্যে কোনও লিঙ্ক খুলতে হয়। যেমন ধরা যাক stock OS-সহ যে কোনও অ্যান্ড্রয়েড ফোনে সাধারণত ডিফল্ট ব্রাউজার হিসাবে Google Chrome থাকে। তবে Samsung এবং Apple-এর মতো ব্র্যান্ডগুলিতে ডিফল্ট ব্রাউজারটি আলাদা। অ্যাপল তাদের ডিফল্ট ব্রাউজার হিসাবে Safari ব্যবহার করে। আবার স্যামসাং স্মার্টফোনে Samsung Internet Browser থাকে।

যদিও যে কোনও ব্যবহারকারীরা অতিরিক্ত ব্রাউজার ডাউনলোড করতে পারেন। তারপর তার নিজের পছন্দের ব্রাউজারেই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন। যখনই আমরা সোশ্যাল মিডিয়া বা WhatsApp-এর মতো মেসেজিং অ্যাপে আসা কোনও লিঙ্কে ক্লিক করি, তখন ফোনটি ডিফল্ট ব্রাউজারেই খুলে থাকে। ডিফ্লট ব্রাউজারও পরিবর্তন করা যায়। কী ভাবে?

অ্যান্ড্রয়েড ফোনে কয়েকটি সহজ পদক্ষেপে এই ডিফল্ট ব্রাউজার পরিবর্তন করা সম্ভব।

১. ফোনের menu-তে গিয়ে settings অ্যাপটি খুলুন।

২. সেখানে ‘Apps’ অপশনে ক্লিক করে Default Apps অপশনে যান।

৩. যদি এ রকম কোনও অপশন খুঁজে না পান, তা হলে একেবারে ডান দিকের কোণায় তিনটি উল্লম্ব দাগে ক্লিক করুন।

৪. এ বার একেবারে প্রথম অপশন ‘Browser App’-এ ক্লিক করুন।

৫. এখানে আপনার ফোনের default browser টি দেখতে পাবেন। সেই সঙ্গে অন্য অ্যাপ যেগুলি ইনস্টল করা হয়েছে, সে গুলিও দেখা যাবে।

৬. নিজের পছন্দের অ্যাপটি বেছে নিলেই সেটি ডিফল্ট হয়ে যাবে।

iOS ফোনে কী ভাবে বদলানো যায় ডিফল্ট ব্রাউজার অ্যাপ?

১. ফোনের ‘Setting’ অ্যাপে যান।

২. স্ক্রোল করে নীচে নেমে আপনার পছন্দের ওয়েব ব্রাউজারে চলে আসুন, (Chrome, Microsoft Edge, Opera ইত্যাদি)

৩. ওই অ্যাপের উপর ক্লিক করলেই অ্যাপ সেটিংস আসবে।

এখানে আপনি একটি বোতাম পাবেন যাতে ডিফল্ট ব্রাউজার বদলানোর সুযোগ দেওয়া হবে(switch over your default browser)

৪. এ বার ট্যাপ করে নিজের পছন্দের ব্রাউজার বেছে নিন।

Published by:Ananya Chakraborty First published: March 08, 2022, 15:14 IST

