অপেক্ষার অবসান, বাজারে আসছে Nothing 1 স্মার্টফোন

#নয়াদিল্লি: অবশেষে গ্যাজেটের পৃথিবীতে আসছে Nothing-এর স্মার্টফোন। আর সেখানে রয়েছে বিশেষ চমক। শুধু ফোনই নয়, Nothing-এর তরফ থেকে বাজারে আসছে একাধিক পণ্য। গত ২৩ মার্চ হয়ে গিয়েছে সংস্থার একটি অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে নানা বিষয় ঘোষণা করা হয়েছে। বাজারে আসতে পারে Nothing-এর প্রথম ট্রান্সপারেন্ট স্মার্টফোন। ইতিমধ্যেই Nothing তার প্রথম স্মার্টফোন (Nothing First Smartphone) তৈরির প্রক্রিয়াটি শুরু করে দিয়েছে এবং চলতি বছরের এপ্রিল মাসেই লঞ্চ করতে পারে Nothing-এর প্রথম স্মার্টফোন। জানা গিয়েছে, Nothing ইয়ার ওয়ান ইয়ারবাডসের মতোই ডিজ়াইন হতে চলেছে Nothing-এর প্রথম স্মার্টফোনের। তবে এই ফোনের সব থেকে আকর্ষণীয় বিষয় হতে চলেছে স্বচ্ছতা। ফোনটিতে একাধিক ট্রান্সপারেন্ট এলিমেন্ট থাকতে পারে। আর সেই কারণেই Nothing-এর প্রথম স্মার্টফোনকে বলা হচ্ছে একটি ট্রান্সপারেন্ট স্মার্টফোন (Transparent Smartphone)।



তবে স্মার্টফোন মার্কেটে পদার্পণ করার আগেই Nothing একটি ব্র্যান্ড কপিরাইট কিনে নিয়েছে, যার নাম এসেনশিয়াল। এই এসেনশিয়াল ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা অ্যান্ডি রুবিন, যাঁকে অ্যান্ড্রয়েডের জনক বলা হয়। পাশাপাশি চিপসেট মেকার কোয়ালকমের সঙ্গেও চুক্তিবদ্ধ হয়েছে Nothing। আর সেখান থেকেই মনে করা হচ্ছে, Nothing তার স্মার্টফোন ক্যাটেগরিতে প্রাথমিক ভাবে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসরই দিতে চলেছে। গত বছরই একাধিক মিডিয়া রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছিল, ২০২২ সালের প্রথম দিকেই Nothing তার প্রথম স্মার্টফোন লঞ্চ করবে যা একটি ট্রান্সপারেন্ট হ্যান্ডসেট হতে চলেছে। ফোনটির নাম হতে চলেছে Nothing ফোন। ফোনটি তার ফ্রেম এবং ব্যাক কভারকে একত্রিত করে একটি বিশেষ চেহারা দিতে চলেছে। ধরে নেওয়া যায় তা সম্পূর্ণ ট্রান্সপারেন্ট বা স্বচ্ছ উপাদান ব্যবহার করে তৈরি করা হবে।



এর ফলে কী হবে?



এর ফলে, ফোনের ব্যাক কভারের অন্দরে লুকিয়ে রাখা একাধিক জিনিস যেমন, ব্যাটারি, মাদারবোর্ড স্ট্রাকচার এবং ওয়্যারলেস চার্জিং কয়েল ইত্যাদির সবই দেখা যাবে।

Nothing-এর প্রতিষ্ঠাতা কার্ল পেই গত এক সপ্তাহ ধরেই এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন। প্রথমত, তিনি একটি ট্যুইট করেছিলেন, “Android 12 is good”। আর সেই ট্যুইটে জবাব এসেছিল Qualcomm এবং Android SVP-র তরফ থেকে। স্মার্টফোনের দুনিয়ায় এর থেকে বড় ইঙ্গিত আর কী বা হতে পারত!তবে এখানেই থেমে থাকেননি কার্ল পেই। গত মাসে বার্সেলোনায় মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ২০২২ (MWC 2022)-এ তাঁকে দেখা গিয়েছে Qualcomm-এর অধিকর্তার সঙ্গে।মনে করা হচ্ছে, Nothing-এর স্মার্টফোন OnePlus-এর পথেই চলবে এবং শুধু OnePlus-কেই নয়, প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেবে Xiaomi, Realme-র মতো ব্র্যান্ডকে। নতুন এই সংস্থার স্মার্টফোনে থাকতে পারে Snapdragon 8 Gen 1 চিপসেট। অথবা, অন্যকিছু। সবটাই নির্ভর করছে সংস্থা ঠিক কী ভাবে নিজেকে প্রথম উপস্থাপন করতে চাইছে স্মার্টফোনের দুনিয়ায়।

ওয়ানপ্লাসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। সেই কার্ল পেই পরবর্তীতে ওয়ানপ্লাস ছেড়ে নিজের সংস্থা Nothing (Nothing) প্রতিষ্ঠা করেন। এ হেন নতুন ব্র্যান্ড Nothing ইতিমধ্যেই তাদের প্রথম ট্রু ওয়্যারলেস ইয়ারবাড Nothing ইয়ার ওয়ান নিয়ে এসেছে, যা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। এবার স্মার্টফোন লঞ্চ করতে চলেছে কার্ল পেই-এর সংস্থাটি।

