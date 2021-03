অক্ষয়-সালমানকে টপকে গেলেন শাহরুখ! – DesheBideshe

মুম্বাই, ২৪ মার্চ – শুরু থেকেই বলিউড কিং শাহরুখ খানের নাম সবচেয়ে বেশি বেতনভুক্ত অভিনেতাদের তালিকায় ছিল। এবার অক্ষয় কুমার ও সালমান খানকে ছাপিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করলেন তিনি।

মুম্বাইয়ের এক সংবাদমাধ্যমের বরাতে আনন্দবাজার জানিয়েছে, ‘পাঠান’ ছবিতে ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে শাহরুখের বেতন।

গত বছর নভেম্বর মাস থেকে শুটিং শুরু হয়েছে ‘পাঠান’ সিনেমার। এ ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে দেখা যাবে দীপিকা পাড়ুকোন ও জন আব্রাহামকেও।

মুম্বাই ছাড়াও শুটিং হবে বিদেশের বিভিন্ন জায়গায়। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এ ছবিতে সালমান খানকে দেখা যাবে অতিথি অভিনেতা হিসেবে।

BREAKING NEWS : Officially King Khan #ShahRukhKhan is the ” Highest Paid Actor ” in India now. He charged whopping ” 100 cr ” for #Pathan. pic.twitter.com/oGz5bI8yGH

— Umair Sandhu (@UmairSandu) March 21, 2021