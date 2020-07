Why Subramanian Swamy thinks Sushant Singh Rajput was murdered

নিজস্ব প্রতিবেদন : সুশান্ত আত্মহত্য করেনি, ওকে খুনই করা হয়েছে। এমনটাই মনে করেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সুব্রহ্মণ্যাম স্বামী। তবে কেন তিনি এমনটা মনে করছেন, তার সপেক্ষে ২৬টি বিষয় নিজেই টুইটারে তুলে ধরেছেন সুব্রহ্মণ্যম স্বামী।

সুশান্তকে খুন করা হয়েছেই বলেই কেন তিনি ভাবছেন, সেবিষয়ে যে ২৬টি বিষয় সুব্রহ্মণ্যম স্বামী তুলে ধরেছেন, তারমধ্যে রয়েছে, ১) সুশান্তের ঘর থেকে অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ পাওয়া গিয়েছে। ২) তাঁর ঘাড়ে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। ৩) আঘাতের চিহ্নের দৈর্ঘ্য ৪) মুখ থেকে জিভ বের হয়ে আসেনি। ৫) ফ্যান থেকে জামা ঝুলছিল ৬) অথচ ফ্যান থেকে যে জামাকাপড় ঝুলছিল তার সঙ্গে শরীরে আঘাতের কোনও কিছুই মিলছে না ৭) ঘরের মধ্যে কোনও টেবিল কিংবা চেয়ার বা এমন কিছু জিনস পাওয়া যায়নি যেটার মাধ্যমে আত্মহত্যা করা যায় ৮) ঘটনার পর সুশান্তের ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধুদের শরীরি ভাষা ৯) কোনও সুইসাইড নোট মেলেনি। ১০) SSR সিম কার্ড বদল এছাড়াও আরও ১৬টি কারণ তুলে ধরেছেন সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। এবং এই কারণ গুলির সপক্ষে পাশে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি।

আরও পড়ুন-”দরজা খোলার পর দেখলাম ভাইয়ের দেহ ঝুলছে”, বিহার পুলিসকে জানালেন সুশান্তের দিদি

প্রসঙ্গত, সুশান্তের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে যাতে CBI করে তার জন্য আগে থেকেই সরব হয়েছেন সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। এমনকি তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এবিষয়ে চিঠিও লিখেছেন। এদিকে সুশান্তের বাবা কে কে সিং যে এই ঘটনায় বিহার পুলিসের কাছে FIR দায়ের করেছেন, সেপ্রসঙ্গে বুধবারই একটি টুইট করেন সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। তিনি লেখেন, ”আমি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলেছি। ওনার প্রশংসা করতে হয় যে উনি তাঁর পুলিসকে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার জন্য সমস্ত স্বাধীনতা দিয়েছেন। যদিও আমি চাই CBI তদন্ত হোক, তবে বিহার পুলিস তদন্ত করলেও কোনও সমস্যা নেই। সত্যিটা আর আপরাধীরা ধরা পড়া দরকার।” পাশাপাশি মুম্বই পুলিসকেও একহাত নিয়েছেন তিনি।

I spoke on phone to Bihar CM Nitish Kumar. I praised Patna Police & free hand he has given for the thorough investigation& the FIR. Since now there are two probes, I will initiate for a CBI probe. He said he has no objection but wants justice done for Sushant and culprits caught

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 29, 2020