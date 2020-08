Sushant Singh Rajput Death Case: Bihar Police Says They Are ‘Unable to Locate Rhea Chakraborty’

নিজস্ব প্রতিবেদন : সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু তদন্তে এখনও পর্যন্ত রিয়া চক্রবর্তীর খোঁজ পায়নি বিহার পুলিস। বিহার পুলিসের ডিরেক্টর জেনারেল গুপ্তেশ্বর পান্ডে এবিষয়ে জানান, ”এখনও পর্যন্ত এই মামলা প্রাথমিক পর্যায়েই রয়েছে। সবকিছুই নির্ভর করছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের উপর। আমরা রিয়ার এখনও খোঁজ পাইনি। রিয়া এই মামলা বিহার থেকে মুম্বইয়ে আনার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন। তাই সবকিছুই সুপ্রিম কোর্টের উপর নির্ভর করছে।”

তবে এর আগে বিহার পুলিসের এক আধিকারিক ANI-কে জানিয়েছিলেন, ”রিয়া আমাদের নজরদারিতে রয়েছে। ”

#WATCH: Bihar Police personnel probing #SushantSinghRajput death case leave in an auto-rickshaw after visiting Bandra Police Station.

On being asked if they’ll question #RheaChakraborty, Inspector Kaisar Alam says, “It is not needed right now. She is under our watch.” pic.twitter.com/JdGUEaJLfN

— ANI (@ANI) August 1, 2020