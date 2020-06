Recipee of Bhuna Gosht, Nali Nehari | food-recipe

গরম পড়েছে ঠিকই, তবে মাঝেমধ্যেই আচমকা বৃষ্টি মেজাজটা রোম্যান্টিক করে দিচ্ছে! তবে, বৃষ্টি পরুক না পরুক, গরম কমুক না কমুক, আজ মাটন খাওয়ার দিন!

রইল দুটো জিভে জল আনা রেসিপি-

ভুনা গোস্ত

কী কী চাই







পাঁঠার মাংস: ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ: ২টো (কুচনো), আদাবাটা: ২ চা চামচ, স্বাদমতো নুন, লাললঙ্কাগুঁড়ো: ২ চা চামচ, ধনেগুঁড়ো: ১ চা চামচ, জল: ১ কাপ, হলুদগুঁড়ো: অর্ধেক চা চামচ, টোম্যাটো: ২-৩টে (কুচনো), আদাকুচি: অর্ধেক চা চামচ, সাদা তেল: অর্ধেক কাপ, মুসুর ডাল সেদ্ধ: অর্ধেক কাপ















রান্না







জলে পেঁয়াজকুচি, আদাবাটা, লাললঙ্কাগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো মেশান। এবার এরমধ্যে মাংসের টুকরোগুলো দিয়ে সেদ্ধ করুন। টোম্যাটোকুচি আর আদা দিন। ৫ মিনিট বাদে তেল দিয়ে ৫-১০ মিনিট মতো রান্না করুন। ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। প্রয়োজন হলে ১-২ টেবিল চামচ জল দিন, যাতে নীচের দিকে ধরে না যায়। যখন তেল ছাড়তে শুরু করবে, ডাল সেদ্ধ মিশিয়ে আরও মিনিট দশেক আঁচে রেখে নামিয়ে নিন।

নলী নেহারি

কী কী চাই







নলী সু্দ্ধ পাঁঠার মাংস: ১ কেজি, গোটা গরমমশলা: ২৫ গ্রাম, লঙ্কাগুঁড়ো: অর্ধেক চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো: ১ চা চামচ, ধনেগুঁড়ো: অর্ধেক চা চামচ, জিরেগুঁড়ো: অর্ধেক চা চামচ, পেঁয়াজকুচি: ৫০০ গ্রাম (সোনালি করে ভেজে নেওয়া), আদা-রসুনবাটা: ১ টেবিল চামচ, সাদা তেল: ২৫০ গ্রাম, স্বাদমতো নুন ও চিনি, পরিমাণমতো ঘি, বেসন: ৫০ গ্রাম







রান্না







মাংস ধুয়ে সেদ্ধ করে নিন। জল ফেলবেন না, স্টক হিসেবে ব্যবহার করা হবে। প্যানে ঘি গরম করে গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিন। আদা-রসুনবাটা দিয়ে নাড়তে থাকুন। পেঁয়াজভাজা মেশান। হলুদগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো দিন। এবার স্টক সুদ্ধ সেদ্ধ মাংস মিশিয়ে কিছুক্ষণ রান্না হতে দিন। অল্প জলে বেসন গুলে ঝোলে মেশান। সবশেষে নুন, চিনি মিশিয়ে নামিয়ে নিন।

আরও পড়ুন-ঝটপট বানিয়ে ফেলুন ‘আলু বাহারি’ আর ‘হিং-মৌরি আলু’! রইল রেসিপি



First published:

May 26, 2018, 10:26 AM IST