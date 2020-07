Did Mumbai Police ignore a warning given by his father in February about Rhea Chakraborty? সুশান্তের কোনও বিপদ হতে পারে, ৪ মাস আগেই একথা মুম্বই পুলিসকে জানিয়েছিল অভিনেতার পরিবার!

নিজস্ব প্রতিবেদন : সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর তদন্তে নয়া মোড়। সুশান্তের জীবনে কোনও বিপদ ঘটতে পারে, এই আশঙ্কা করে তাঁর মৃত্যুর ৪ মাস আগেই মুম্বই পুলিসের সাহায্য চেয়েছিল সুশান্তের পরিবার! তবে অভিনেতার পরিবারের সেই আবেদনের কোনও গুরুত্বই মুম্বই পুলিস দেয়নি। এমনটাই দাবি করেছেন সুশান্তের পরিবারের তরফে নিযুক্ত আইনজীবী বিকাশ সিং।

পিপিংমুন-এর প্রতিবেদন অনুসারে, সুশান্তের পরিবারের তরফে নিযুক্ত আইনজীবী বিকাশ সিং জানিয়েছেন ”আমরা গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বান্দ্রা পুলিসকে জানিয়েছিলাম, সুশান্ত বিশেষ ভালো পরিস্থিতিতে নেই। তাঁর সঙ্গীদের বিশেষ ভালো বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর সঙ্গে যেন খারাপ কিছু না ঘটে, সেবিষয়টিতে দয়া করে নজর দিন। আর সেসময় সুশান্ত পুরোপুরি রিয়া চক্রবর্তীর নিয়ন্ত্রণে ছিলেন।” যদিও সুশান্তের আইনজীবীর এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মুম্বই পুলিস। তাঁদের দাবি সুশান্তের পরিবারের তরফে প্রথমে রিয়ার নাম আলাদা করে নেওয়া হয়নি।

এখানেই শেষ নয়, জানা যাচ্ছে, প্রথমে বিহার পুলিসও FIR নিতে চায়নি। তবে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের হস্তক্ষেপে তাঁরা এই FIR নিয়েছে। এবিষয়ে আইনজীবী বিকাশ সিং জানান, ”বিহার পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানায়, এই মমলায় হাই প্রোফাইল লোকজন জড়িয়ে রয়েছে। তবে এবিষয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারকে ধন্যবাদ, তাঁর হস্তক্ষেপেই মন্ত্রী সঞ্জয় ঝা বিষয়টির তদারকি করেন। তারপরই FIR নেওয়া হয়। আমরা চাই পাটনা পুলিসই এই মামলার তদন্ত করুন। সুশান্তের পরিবার এখনও এই মামলায় CBI তদন্তের আবেদন করেনি।”

সুশান্তের আইনজীবী বিকাশ সিংয়ের কথায়, ”আমরা অবাক এটা জেনে, যে এই মামলায় মুম্বই পুলিস এখনও পর্যন্ত কোনও এই মামলায় কোনও FIR ই নেয়নি। অথচ সুশান্তের পরিবারের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে, বড় বড় প্রযোজনা সংস্থার নাম নিতে যাতে তাঁরা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে পারে। পুরো বিষয়টিই অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। ” তাঁর কথায়, ”সুশান্তের পরিবারে তরফে দাবি করা হয়েছে, রিয়াকে গ্রেফতার করে, তাঁকে হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক, যাতে সত্যিটা বের হয়ে আসে।”

Patna Police was a little hesitant but CM Nitish Kumar & Minister Sanjay Jha explained the matter to them and FIR was registered. We want that the matter be investigated by Patna Police. The family has not demanded for CBI investigation yet: Lawyer of #SushantSinghRajput‘s father https://t.co/uNCcqAX6K4

— ANI (@ANI) July 29, 2020