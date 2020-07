Ankush & Oindrila pair up in Raja Chanda’s next

নিজস্ব প্রতিবেদন : বাস্তবে অঙ্কুশ ও ঐন্দ্রিলার মিষ্টি প্রেমের কথা হয়ত অনেকেরই জানা। এবার বড় পর্দাতেও জুটি বাঁধতে চলেছেন অঙ্কুশ ও ঐন্দ্রিলা। পরিচালক রাজা চন্দের পরবর্তী ছবিতে দেখা যাবে জনপ্রিয় এই জুটিকে।

অঙ্কুশ ও ঐন্দ্রিলার এই ছবির নাম ‘ম্যাজিক’। আগামী মাস থেকেই ছবির শ্যুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। রাজা চন্দের ছবিতে প্রথমবার বান্ধবী ঐন্দ্রিলার সঙ্গে জুটি বাঁধার কথা নিজেই টুইটারে শেয়ার করেছেন অঙ্কুশ। লিখেছেন, ”প্রথমবার একসাথে কাজ, আপনাদের আশীর্বাদ আর ভালোবাসা চাই। আমাদের দুজনেরই জীবনের খুব স্পেশাল ছবি। আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি আসল Magic আপনাদের হাতে। পাশে থাকবেন । শুটিং শুরু হচ্ছে 6th August।”

A new beginning,a new journey. Have waited for this patiently for years and it has come true finally. Can’t thank all of you enough for the constant love and support you have always showered on me. And I promise I’ll give it my best as always #MAGIC @AnkushLoveUAll @Rajachanda pic.twitter.com/5szoFfuSVY

— Oindrila Sen (@Love_Oindrila) July 30, 2020