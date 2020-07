গুলিয়ে যাচ্ছে ওয়ার্ক, দিশেহারা হোম! লাইফস্টাইলের ভারসাম্য রক্ষায় বাজারে এল ছদ্ম-অফিস

লাইফ স্টাইল গুলিয়ে যাচ্ছে ওয়ার্ক, দিশেহারা হোম! লাইফস্টাইলের ভারসাম্য রক্ষায় বাজারে এল ছদ্ম-অফিস 2 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp

ঊষসী মুখোপাধ্যায়: এতদিন ঠিক এটাই চেয়েছিলাম! বাড়িতে আরেকটু বেশি সময় কাটাতে চেয়েছি। রোজকার দৌড়দৌড়ি থেকে দুদণ্ডের বিশ্রাম চেয়েছি। পরিবারের সঙ্গও তো কম চাইনি! শহুরে মধ্যবিত্তের জীবন থেকে ফুরসত উধাও হয়েছে বেশ কয়েক দশক আগেই। কতবার বলেছি, কয়েকদিন ছুটি নিয়ে স্রেফ বাড়িতে থাকতে চাই। কিন্তু আজ যখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম ‘নিউ নর্ম্যাল’ হয়ে যাচ্ছে, তখন এত হাঁসফাঁস লাগছে কেন? বাড়িতে কাজ করলেও সেটা অবশ্যই পরিশ্রম। ছুটি নয় মোটেই। কিন্তু ড্রয়িংরুমে বসে কাজ করার মধ্যে সেই বহুকাঙ্খিত ফুরসতের আমেজ একটু হলেও তো আছে! আজ তাহলে অসুবিধেটা কোথায় হচ্ছে? কেন ওয়ার্ক আর হোম দুটোই এত বিরক্তিকর লাগছে? অফিস নয়, বাড়িও নয়। অসুবিধের প্রধান কারণ আমাদের লাইফস্টাইল। বহুদিন ধরে একটু একটু করে যে ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স আমারা তৈরি করেছিলাম, একধাক্কায় সেটা চুরমার করে দিয়েছে কোভিড নাইনটিন। ফলে ‘ওয়ার্ক’ ব্যাপারটা যেমন গুলিয়ে গিয়েছে, তেমনই ‘হোমের’ আমেজও দুরমুশ। স্বীকার করুন বা না করুন, অফিস-স্পেস যে অনেকাংশেই একটা এসকেপ রুট। বাড়ি থেকে এসকেপ। ব্যক্তিগত হাজারো সমস্যা থেকেও খানিকক্ষণের দূরত্ব! এতদিনে এটুকু বুঝেছি, সকালের ঝগড়াঝাটি বিকেল পর্যন্ত না-গড়ানোর একটা বড় কারণ অফিসের এই দূরত্বটাই। মনে করে দেখুন, বড়রা একসময় বলতেন কাজে ডুবে থাকলে মন ভালো থাকে। রোজকার ঝঞ্ঝাট থেকে ডিসট্র্যাকশন। ম্যারিটাল কম্পালশনগুলো থেকেও ক্ষণিকের দূরত্ব। সর্বক্ষণ একছাদের তলায়, একসঙ্গে থাকতে আমরা আর অভ্যস্ত নই। আমাদের মানসিক ভাবে একটু দূরত্ব দরকার। ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব সেই এসকেপ রুটটা তৈরি করে দিয়েছিল আমাদের এই অফিস। কিন্তু এখন, সে গুড়ে বালি। ফলে, লাইফস্টাইলের টানটান সুতোটা একটু একটু করে ভারসাম্য খোয়াচ্ছে। টুইটার ইতিমধ্য়েই সংস্থার সব কর্মীকে আজীবন ওয়ার্ক ফ্রম হোম করার স্বাধীনতা দিয়েছে। ফেসবুক ঘোষণা করেছে, আগামী এক দশকের মধ্যে সংস্থার অর্ধেক কর্মীকে পাকাপাকি ভাবে বাড়িতে কাজ করার অনুমতি দেবে। বহু সমাজতত্ত্ববিদ বলছেন, কর্পোরেট চাকুরেদের উপর এই দীর্ঘ ওয়ার্ক ফ্রম হোমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। এর প্রভাব পড়ছে কাজের মানেও। তাঁদের মতে, কালেকটিভ ওয়ার্ক, মানে যেখানে সবাই ব্যস্ত, সবাই কাজ করছে, সেখানে আপনার প্রোডাকটিভিটি অনেকাংশেই বেড়ে যায়। মনঃসংযোগে সাহায্য় করে। যে ডেস্কে বসে কাজ করেন, আপনার মস্তিষ্ক সেই ডেস্কটাকে প্রোডাকটিভিটির সঙ্গে একাত্ম করে দেয়। কিন্তু এখন দু’কামরার ফ্ল্যাটের দুটো ঘরে ল্যাপটপে মুখ ডুবিয়ে বসে আছেন স্বামী-স্ত্রী। কিংবা যেখানে বসে আপনি সাধারণত ডিনার খান, আজ থালার জায়গায় বসেছে ল্যাপটপ। ঘরে হয়তো আপনার বাড়ির খুদে সদস্য রাইমস মুখস্থ করছে, বা ব্যাট-বল পেটাচ্ছে! এতে না রাইমসটা ঠিকঠাক হচ্ছে, না আপনার কাজ! তাহলে উপায়? উপায় আছে! ইতিমধ্যেই পশ্চিমের দেশগুলোয় এই ডোমেস্টিকেশনের সঙ্কট কাটাতে শুরু হয়েছে নানা কাণ্ড। বাজারে এসেছে ছদ্ম অফিস! আসলে ওয়ার্ক ফ্রম হোমই। কিন্তু ঘরে নয়, হোটেলে। লকডাউনে বাড়িতে বন্দি মানুষজন অফিস করার জন্য হোটেলের ঘর ভাড়া নিচ্ছেন। নিজের মতো করে খুঁজে নিচ্ছেন বহুকাঙ্খিত ব্রেক! বলাই বাহুল্য, এর ফলে লকডাউনে মাছি তাড়ানো হোটেলগুলোও হাতে চাঁদ পেয়েছে। তবে হ্যাঁ, স্বাস্ব্যবিধি মানতে হবে। একটা ঘরে একজনই কাজ করতে পারবেন। আমাদের দেশে এমন সর্বজনীন ওয়ার্ক ফ্রম হোম এই প্রথম। কিন্তু আমেরিকার টেক-ইন্ডাস্ট্রিতে বাড়িতে বসে কাজ করা খুবই সাধারণ ব্যাপার। ২০১৫ সালে এই ধরণের কাস্টমারদের জন্য সে দেশে তৈরি হয় হোটেল বাই ডে নামে একটি সংস্থা। এরা দিনের বেলার জন্য, সকাল ১০টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত হোটেলের ঘর ভাড়া দেয়। আমেরিকার এই আইডিয়া এখন বিশ্বজনীন। ২০১৬ সালে ২৬০টি শহের ৫০০-রও বেশি এমন হোটেল শুরু হয়েছে। এই সংস্থা বলছে, লকডাউনের পর থেকে হু-হু করে বাড়ছে তাদের ব্যবসা। আগের থেকে ৯০% বেশি অতিথি আসছেন। সোল্ড আউটও এখন আর বিরল ঘটনা নয়। সুযোগ বুঝে ঘর-বুকিংয়ের সঙ্গে নিখরচার স্ন্যাক্সের অফারও দিচ্ছে হোটেলগুলো। জুন-জুলাইয়ের পরিসংখ্যাণ বলছে, লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ইতালির লেক কোমো পর্যন্ত, হোটেল ভাড়ার হিড়িক চোখে পড়ার মতো। ক্রেতার মন বুঝে কৌশলী পথে পা বাড়িয়েছে ছোট থেকে বড় সব হোটেলই। অফিসের জন্য মাস-ভিত্তিক ভাড়ার ব্যবস্থাও শুরু হয়েছে অনেক জায়গায়। হাই প্রোফাইল কাস্টমারদের কথা মাথায় রেখে জন্য বেভারলি হিলসের নামকরা হোটেল ‘দ্য লন্ডন’ পয়লা জুন থেকে আস্ত একটা প্যাকেজই ঘোষণা করে ফেলেছে। নাম, ‘অফিস অ্যাট দ্য় লন্ডন’। এককথায় হোটেল-অফিস! কী আছে সেই প্যাকেজে? 